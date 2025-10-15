Президент:

Такі речі, як «петріоти» й «томагавки», здатні закласти довготривалий фундамент миру – звернення Президента
15 жовтня 2025 року - 19:40

Президент України й міністр енергетики США обговорили підтримку української енергосистеми та потенційні спільні проєкти

17 жовтня 2025 року - 10:01

Президент зустрівся з представниками оборонної компанії Lockheed Martin

17 жовтня 2025 року - 09:30

Володимир Зеленський і представники оборонної компанії Raytheon обговорили можливості для посилення української ППО

17 жовтня 2025 року - 08:30

Ірина Мудра обговорила з представниками Ради Європи запуск Спецтрибуналу та Компенсаційної комісії для України

16 жовтня 2025 року - 18:31

Робочий візит Президента України до США
Робочий візит Президента України до США

17 жовтня 2025 року - 08:30

У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками оборонної компанії Lockheed Martin.

Глава держави подякував Сполученим Штатам Америки, Президенту США Дональду Трампу й представникам компанії за допомогу Україні.

Володимир Зеленський зазначив, що Росія завдає дедалі жорстокіших ударів по Україні перед початком зими.

Президент поінформував про конкретні потреби України в системах ППО й ракетах до них, а також у літаках F-16. Представники Lockheed Martin розповіли про виробничі спроможності компанії.

Під час зустрічі також обговорили потенціал для співпраці й можливості посилення захисту України від російської агресії. Lockheed Martin відкрита до партнерства. Глава держави наголосив, що наша країна розуміє конкретні кроки, які необхідні для посилення, і працює з партнерами на всіх рівнях.

Робочий візит Президента України до США

17 жовтня 2025 року - 08:30
