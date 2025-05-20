Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Саме Америки бояться в Росії, і саме американський вплив здатен зберегти багато життів – звернення Президента
Саме Америки бояться в Росії, і саме американський вплив здатен зберегти багато життів – звернення Президента

20 травня 2025 року - 19:30

Переглянути всі відео
ностанні новини

Санкції проти Росії та євроінтеграційний шлях України: Володимир Зеленський провів розмову з Антоніу Коштою

21 травня 2025 року - 20:30

Президент зустрівся з українськими науковцями та відзначив їх державними нагородами

21 травня 2025 року - 20:15

В Офісі Президента відбулася зустріч із представниками місії Міжнародного валютного фонду

21 травня 2025 року - 20:01

Володимир Зеленський провів розмову з Марком Рютте

21 травня 2025 року - 17:54

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент зустрівся з науковцями та відзначив їх державними нагородами
Президент зустрівся з науковцями та відзначив їх державними нагородами

21 травня 2025 року - 20:15

Перейти до всіх галерей

Президент зустрівся з українськими науковцями та відзначив їх державними нагородами

21 травня 2025 року - 20:15

Президент зустрівся з українськими науковцями та відзначив їх державними нагородами

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з науковцями, відзначив їх державними нагородами та присвоїв почесні звання.  

Глава держави зазначив, що під час війни українські науковці створили технології та винаходи, які ефективно використовують воїни на фронті та медики, а також подякував ученим за їхню роботу. 

«Залучаємо молодих спеціалістів і дуже поважних спеціалістів, досвідчених спеціалістів. Я бачу, що є різні напрями, різна зброя, різний захист. Це проявляється і в технологіях, і в системах радіоелектронної боротьби, і в морських дронах тощо», – сказав Володимир Зеленський.

Під час зустрічі говорили про те, як можна зробити процес упровадження наукових розробок в оборонно-промисловому комплексі більш ефективним і швидким. Глава держави доручив Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості налагодити тіснішу комунікацію з науковцями. За його словами, це дасть змогу безпосередньо обговорювати, а також масштабувати найбільш актуальні технології та розробки.

Окрема увага – підвищенню суспільного статусу вчених. Володимир Зеленський зазначив, що важливо збільшувати підтримку науковців, зокрема виплачувати матеріальну винагороду за авторські винаходи та новітні розробки. 

«Це абсолютно талановиті люди, яким можна й потрібно давати максимальну кількість чинників, що мотивують. Щоб люди залишалися в Україні не тільки через любов, патріотизм. Безумовно, це дуже важливо. Але має бути не лише це», – наголосив Президент. 

Глава держави також ознайомився з презентацією оборонних досліджень і розробок українських науковців.

ф

Президент зустрівся з науковцями та відзначив їх державними нагородами

21 травня 2025 року - 20:15
Версія для друку