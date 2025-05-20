Президент зустрівся з українськими науковцями та відзначив їх державними нагородами

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з науковцями, відзначив їх державними нагородами та присвоїв почесні звання.

Глава держави зазначив, що під час війни українські науковці створили технології та винаходи, які ефективно використовують воїни на фронті та медики, а також подякував ученим за їхню роботу.

«Залучаємо молодих спеціалістів і дуже поважних спеціалістів, досвідчених спеціалістів. Я бачу, що є різні напрями, різна зброя, різний захист. Це проявляється і в технологіях, і в системах радіоелектронної боротьби, і в морських дронах тощо», – сказав Володимир Зеленський.

Під час зустрічі говорили про те, як можна зробити процес упровадження наукових розробок в оборонно-промисловому комплексі більш ефективним і швидким. Глава держави доручив Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості налагодити тіснішу комунікацію з науковцями. За його словами, це дасть змогу безпосередньо обговорювати, а також масштабувати найбільш актуальні технології та розробки.

Окрема увага – підвищенню суспільного статусу вчених. Володимир Зеленський зазначив, що важливо збільшувати підтримку науковців, зокрема виплачувати матеріальну винагороду за авторські винаходи та новітні розробки.

«Це абсолютно талановиті люди, яким можна й потрібно давати максимальну кількість чинників, що мотивують. Щоб люди залишалися в Україні не тільки через любов, патріотизм. Безумовно, це дуже важливо. Але має бути не лише це», – наголосив Президент.

Глава держави також ознайомився з презентацією оборонних досліджень і розробок українських науковців.