Україна пропонує взаємовигідне партнерство: ми можемо посилити тих, хто може посилити нас – звернення Президента
Україна пропонує взаємовигідне партнерство: ми можемо посилити тих, хто може посилити нас – звернення Президента

25 березня 2026 року - 20:22

Президент зустрівся з українськими військовими експертами, які працюють у Саудівській Аравії

27 березня 2026 року - 10:10

Робочий візит Президента України до Королівства Саудівська Аравія
Робочий візит Президента України до Королівства Саудівська Аравія

27 березня 2026 року - 10:00

Президент зустрівся з українськими військовими експертами, які працюють у Саудівській Аравії

27 березня 2026 року - 10:10

Президент зустрівся з українськими військовими експертами, які працюють у Саудівській Аравії

У Джидді Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з українськими військовими експертами, які вже більш ніж тиждень працюють у Саудівській Аравії.

Глава держави заслухав доповідь про перші результати роботи команди й висновки як на операційному, так і на більш широкому рівні. Основне завдання українських експертів із захисту неба в цьому регіоні – виявити проблемні питання та визначити, які зміни потрібні, щоб посилити захист людей і життя від іранських «шахедів» і ракет.

Президент подякував військовим експертам за оперативну й ґрунтовну роботу.

«Є конкретні речі, які можемо зробити разом із нашими партнерами. Навіть за такий короткий час українські експерти встигли суттєво поділитися своїм досвідом і показати, як ми в Україні захищаємо наше життя та інфраструктуру», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави відзначив, що експертиза України унікальна, її визнають, і саме тому всі зацікавлені в українських технологіях та досвіді.

За словами Президента, Україна особливо готова підтримати захист тих держав, які допомагають нам відстоювати незалежність.

Під час зустрічі обговорили ключові моменти того, як посилити захист неба в Саудівській Аравії, передусім – підходи до збиття дронів.

«Україна готова до довгострокової та взаємовигідної співпраці. Пишаюся нашими людьми та силою України», – акцентував Володимир Зеленський.

