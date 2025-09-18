Президент зустрівся з воїнами 79-ї ОДШБр, яка бере участь в обороні Мирнограда та в Добропільській контрнаступальній операції

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, яка бере участь в обороні Мирнограда та в Добропільській контрнаступальній операції, у пункті управління бригади.

Глава держави заслухав доповідь командира бригади Едуарда Колодія та поспілкувався з командирами батальйонів.

Президент і військові обговорили реалізацію рішень про виділення додаткових коштів на кожен батальйон, що бере участь у бойових діях.

Окрему увагу приділили забезпеченню всіма необхідними компонентами для ремонту західної техніки та способам захисту бронетехніки від російських дронів.

Крім того, ішлося про реалізацію доручення Глави держави максимально скоротити час, який минає між поданням на нагороди та їх фактичним врученням воїнам.