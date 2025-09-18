Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Здійснюємо зараз одну з наших контрнаступальних операцій на Донецькому напрямку – звернення Президента
Здійснюємо зараз одну з наших контрнаступальних операцій на Донецькому напрямку – звернення Президента

18 вересня 2025 року - 15:45

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент зустрівся з воїнами 79-ї ОДШБр, яка бере участь в обороні Мирнограда та в Добропільській контрнаступальній операції

18 вересня 2025 року - 17:16

Володимир Зеленський обговорив із командирами 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ситуацію в зоні її відповідальності та потреби

18 вересня 2025 року - 16:43

На Донеччині Президент поспілкувався з командирами підрозділів Десантно-штурмових військ

18 вересня 2025 року - 16:00

Здійснюємо зараз одну з наших контрнаступальних операцій на Донецькому напрямку – звернення Президента

18 вересня 2025 року - 15:43

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента на Донеччину
Робоча поїздка Президента на Донеччину

18 вересня 2025 року - 15:03

Перейти до всіх галерей

Президент зустрівся з воїнами 79-ї ОДШБр, яка бере участь в обороні Мирнограда та в Добропільській контрнаступальній операції

18 вересня 2025 року - 17:16

Президент зустрівся з воїнами 79-ї ОДШБр, яка бере участь в обороні Мирнограда та в Добропільській контрнаступальній операції

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, яка бере участь в обороні Мирнограда та в Добропільській контрнаступальній операції, у пункті управління бригади.

Глава держави заслухав доповідь командира бригади Едуарда Колодія та поспілкувався з командирами батальйонів.

Президент і військові обговорили реалізацію рішень про виділення додаткових коштів на кожен батальйон, що бере участь у бойових діях.

Окрему увагу приділили забезпеченню всіма необхідними компонентами для ремонту західної техніки та способам захисту бронетехніки від російських дронів.

Крім того, ішлося про реалізацію доручення Глави держави максимально скоротити час, який минає між поданням на нагороди та їх фактичним врученням воїнам.

ф

Робоча поїздка Президента на Донеччину

18 вересня 2025 року - 15:03
На Донеччині Президент поспілкувався з командирами підрозділів Десантно-штурмових військ, 18 вересня 2025 року.
Версія для друку