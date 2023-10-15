Президент зустрівся зі спецпредставником США з питань економічного відновлення України

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, яка перебуває в нашій країні з візитом.

Глава держави висловив подяку Президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену, Конгресу й американському народу за надання потужної оборонної, фінансової, економічної та гуманітарної допомоги Україні для протистояння повномасштабній російській агресії.

«Ваш візит є сигналом міцної підтримки. Нам важливо розуміти, що Сполучені Штати готові допомоги Україні пройти зимовий період і захистити об’єкти критичної інфраструктури», – сказав Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що всі партнери України докладно поінформовані про термінові потреби щодо посилення системи протиповітряної оборони нашої країни для захисту міст, маршрутів вітчизняного експорту та критичної інфраструктури.

Було порушено питання забезпечення макрофінансової стабільності України у 2024 році.

Глава держави окремо торкнувся теми відбудови нашої країни.

«Відновлення України попри російську агресію, що триває, є пріоритетом, оскільки дає змогу забезпечувати необхідні умови для боротьби та перемоги нашої держави», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що проєкти з відбудови потребують приватних інвестицій. Тому українська сторона розраховує на активне залучення американського бізнесу до довгострокових проєктів у найбільш перспективних галузях української економіки, як-от сільське господарство, машинобудування, хімічна промисловість тощо.

«Особливий інтерес становить участь американських компаній у реконструкції української енергетичної системи. Це особливо актуально напередодні зимового періоду, коли агресор очікувано посилить атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури», – акцентував Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що для залучення інвестицій потрібно розробити механізми гарантування ризиків.

Було окремо порушено питання використання заморожених російських активів як суттєвого джерела коштів для відбудови України.