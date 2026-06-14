Президенти України та Бразилії обговорили шляхи для досягнення миру

На саміті Групи семи Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Бразилії Лулою да Сілвою.

Лідери обговорили шляхи для досягнення миру в Україні. Володимир Зеленський поінформував про контакти з американською стороною та іншими партнерами.

Президент України розповів про настрої всередині Росії та реальне ставлення росіян до війни. Рівень довіри до російського очільника постійно зменшується не лише у великих містах, а й у регіонах. Про це свідчать дані, які є в розпорядженні України. Глава держави зазначив, що потрібно цим скористатися в процесі досягнення миру.

Володимир Зеленський також акцентував, що необхідно посилювати тиск на Росію, щоб примусити агресора до миру.

Президент Бразилії зазначив: він підтримує досягнення миру в Україні та продовжить докладати зусиль, щоб допомогти завершити цю війну.

Лідери домовилися про наступні контакти.