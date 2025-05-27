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Офіційний візит Президента України до Німеччини
Офіційний візит Президента України до Німеччини

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Президенти України та Німеччини обговорили регіональну співпрацю та підтримку українців

28 травня 2025 року - 19:55

Президенти України та Німеччини обговорили регіональну співпрацю та підтримку українців

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Глава Української держави подякував ФРН за європейське лідерство в наданні Україні військової допомоги, особливо за внесок у захист життів людей і передачу систем протиповітряної оборони.

Президент Німеччини запевнив у тому, що ФРН продовжить підтримку України та українського народу в боротьбі проти російської агресії.

Володимир Зеленський і Франк-Вальтер Штайнмаєр приділили окрему увагу розширенню мережі українсько-німецьких муніципальних партнерств, завдяки яким реалізуються проєкти з відновлення, а українські громади отримують безпосередню підтримку там, де вона найбільше потрібна.

Президент України відзначив важливість патронату Федерального президента Німеччини над Чернігівщиною. Земля Мекленбург-Передня Померанія допомагає облаштовувати укриття в чотирьох громадах цього регіону.

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Офіційний візит Президента України до Німеччини

28 травня 2025 року - 12:47
Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца в Берліні, 28 травня 2025 року.
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