Президенти України та Німеччини обговорили регіональну співпрацю та підтримку українців

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Глава Української держави подякував ФРН за європейське лідерство в наданні Україні військової допомоги, особливо за внесок у захист життів людей і передачу систем протиповітряної оборони.

Президент Німеччини запевнив у тому, що ФРН продовжить підтримку України та українського народу в боротьбі проти російської агресії.

Володимир Зеленський і Франк-Вальтер Штайнмаєр приділили окрему увагу розширенню мережі українсько-німецьких муніципальних партнерств, завдяки яким реалізуються проєкти з відновлення, а українські громади отримують безпосередню підтримку там, де вона найбільше потрібна.

Президент України відзначив важливість патронату Федерального президента Німеччини над Чернігівщиною. Земля Мекленбург-Передня Померанія допомагає облаштовувати укриття в чотирьох громадах цього регіону.