Президенти України та Єгипту обговорили сфери для розвитку двосторонньої співпраці

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі.

Володимир Зеленський подякував за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та зазначив, що наша держава робить усе для закінчення війни. Водночас Росія ігнорує дипломатичні пропозиції міжнародної спільноти та не налаштована на конструктивні переговори.

Президент Єгипту відзначив зусилля, яких докладає Україна для закінчення війни, і запевнив у тому, що Єгипет готовий сприяти досягненню справедливого й тривалого миру.

Лідери, зокрема, обговорили вплив війни Росії проти України на Єгипет та інші країни Близького Сходу. Володимир Зеленський наголосив, що попри все Україна залишається гарантом продовольчої безпеки та готова робити більше. Він підтвердив готовність України побудувати продовольчий логістичний хаб у Єгипті.

Президенти приділили детальну увагу розвитку двосторонніх відносин між державами, передусім сфері торгівлі. Минулого року товарообіг між Україною та Єгиптом становив понад 2 млрд дол. – майже стільки ж, як було до початку повномасштабної російської агресії.

Володимир Зеленський та Абдель Фаттах Ас-Сісі домовилися працювати над збільшенням обсягу торгівлі та доручити командам розпочати підготовку угоди про преференційну торгівлю й провести засідання Спільної міжурядової комісії.

Глава держави запросив Президента Єгипту приїхати в Україну з візитом.