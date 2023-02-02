Проведення податкової реформи усуне корупцію в цій сфері та покращить умови ведення бізнесу – Ростислав Шурма

Проведення податкової реформи, над якою працюють в Офісі Президента України, усуне корупцію в податковій сфері та вирівняє умови ведення бізнесу для всіх учасників ринку. Про це заявив заступник керівника Офісу Глави держави Ростислав Шурма, виступаючи на конференції Global Outlook: Victory Mode, яку провела Європейська бізнес-асоціація.

«Практично всі представлені в залі європейські компанії сплачують «білі», легальні зарплати. Але є безліч бізнесменів, які платять зарплати у конвертах. І я розумію, наскільки вам складно конкурувати з тими, хто платить зарплату в конверті, тому що вони заощаджують 40% податків. Наша реформа змінить цю ситуацію і поставить усіх у рівне становище», – пояснив Ростислав Шурма.

За його словами, робота над законопроектом про податкову реформу невдовзі буде завершена. Документ передадуть на розгляд парламенту після узгодження з міжнародними партнерами, насамперед із Міжнародним валютним фондом.

«Я запевняю всіх, що ми цю історію не відпустимо. Податкова реформа – це фундаментальна, правильна річ, і вона обов'язково буде проведена вже цього року», – наголосив заступник керівника Офісу Глави держави.

За його словами, Офіс Президента працює й над іншими ініціативами, які мають полегшити ведення бізнесу в нашій країні.

«Кожен, хто сидить у залі, керує великим підприємством, колективом. І ви знаєте, що для будівництва нового заводу треба розв'язати проблеми із землею та під’єднанням до мереж. Обидві проблеми будуть вирішені», – розповів Ростислав Шурма.

Зокрема, до Верховної Ради внесено законопроект, який дасть змогу в режимі електронного декларування передавати землю сільськогосподарського призначення під промислові, енергетичні, логістичні чи будівельні об'єкти.

Також заплановано розгляд проекту закону, який зобов'яже обленерго надавати вільні потужності для під’єднання нових промислових об'єктів і таким чином усуне практику хабарництва з боку обленерго.

Крім того, як зазначив Ростислав Шурма, на покращення інвестиційного клімату вплине активізація боротьби з корупцією.

«Усі бачать, що відбувається останнім часом щодо боротьби з корупцією. Я можу всіх запевнити, що це лише початок системної роботи. Це довгий процес, але він обов'язково буде доведений до кінця, оскільки є принципове рішення Президента України знищити корупцію під корінь», – наголосив він.