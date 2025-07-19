РНБО провела перше засідання в оновленому складі та розглянула питання економічної безпеки

Під головуванням Президента Володимира Зеленського відбулося перше засідання оновленого складу Ради національної безпеки і оборони України. На ньому розглянули питання економічної безпеки: підтримку українського бізнесу, масштабування інвестицій в Україну та реалізації спільних із партнерами проєктів.

«Абсолютно конкретне завдання – спрямувати більше внутрішніх сил в Україні на розвиток, на зростання економіки, а отже – зростання виробництва, зростання робочих місць, які можуть підтримувати нашу оборону та стійкість України», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський закликав відчутно масштабувати інвестиції в Україну та реалізацію спільних із партнерами проєктів, зокрема це стосується локалізації виробництв в Україні.

РНБО на засіданні ухвалила рішення запровадити реальний мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність. Мораторій дає необхідну основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики.

«Усе те, що має підтримати зараз український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко й обов’язково реалізовано. Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців», – підсумував Президент.