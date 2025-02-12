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РНБО розглянула зниження цін на ліки та запровадила нові санкції

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РНБО розглянула зниження цін на ліки та запровадила нові санкції

Рада національної безпеки і оборони України під головуванням Президента Володимира Зеленського провела засідання, на якому розглянула зниження цін на ліки та продовження санкційної політики.

Зокрема, на засіданні йшлося про те, що уряд, виробники та аптечні мережі визначать перелік ста препаратів, на які з 1 березня зменшать ціни на 30 %. Також буде рішення щодо регулювання націнки на ліки від вартості, встановленої виробником, проведення перевірок кінцевих цін та моніторингу використання медикаментів у медзакладах.

«Уряд повинен представити суспільству всі деталі. Зміни мають бути відчутними й позитивними для мільйонів українців. Це персональна відповідальність урядовців і конкретно – міністра охорони здоров'я», – наголосив Президент.

Раніше Глава держави доручив уряду проаналізувати програму «Доступні ліки», провести аудит ринку вітчизняного виробництва лікарських засобів і аптечних мереж та напрацювати пропозиції, які дадуть змогу знизити ціни на ліки.

Крім того, РНБО розглянула й затвердила черговий пакет економічних санкцій.

«Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців. І це буде. Обовʼязково», – зазначив Володимир Зеленський.

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Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2025 року «Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців»
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