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Розраховуємо, що 17-й пакет санкцій ЄС проти Росії буде затверджений найближчими днями й міститиме відчутні обмежувальні заходи – Ігор Жовква

14 травня 2025 року - 17:05

Розраховуємо, що 17-й пакет санкцій ЄС проти Росії буде затверджений найближчими днями й міститиме відчутні обмежувальні заходи – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із міністром у справах Європейського Союзу Польщі Адамом Шлапкою.

Ключова тема обговорення – результати зустрічі лідерів Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України, яка відбулася в Києві 10 травня, та Спільна заява лідерів.

Ігор Жовква наголосив, що важливо й надалі докладати спільних зусиль для досягнення справедливого й тривалого миру в Україні. Зокрема, ідеться про посилення санкційного тиску на Російську Федерацію, скоординованого з міжнародними партнерами.

«Розраховуємо, що 17-й пакет санкцій ЄС буде затверджений уже найближчими днями й міститиме відчутні обмежувальні заходи», – сказав заступник керівника Офісу Президента.

Окрему увагу приділили прогресу України в перемовинах про вступ до ЄС та необхідності якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів.

Крім того, обговорили лібералізацію торгівлі між Україною та Євросоюзом, зокрема важливість узгодження відповідних умов найближчим часом.

Серед інших тем зустрічі – підготовка до шостого саміту Європейської політичної спільноти, який відбудеться 16 травня в Тирані (Албанія).

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