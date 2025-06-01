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Розвиток двосторонніх відносин і продовження підтримки України: відбулася зустріч Володимира Зеленського та Анджея Дуди

2 червня 2025 року - 15:26

Розвиток двосторонніх відносин і продовження підтримки України: відбулася зустріч Володимира Зеленського та Анджея Дуди

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Глава Української держави привітав Польщу з проведенням президентських виборів і Кароля Навроцького – із перемогою на них. Володимир Зеленський зазначив, що продовження допомоги з боку Польщі важливе не лише для України, а й для всієї Європи.

Анджей Дуда запевнив у своїй послідовній підтримці членства України в ЄС і НАТО. 

«Ви наш друг від самого початку, ще до початку повномасштабної війни. Дякую, що можу розраховувати на нашу дружбу. Дякую польському народові за підтримку», – сказав Володимир Зеленський.

Президенти України та Польщі детально обговорили двосторонні відносини, дипломатичну роботу та важливість тиску на Росію для досягнення справедливого й тривалого миру. Лідери мають однакову позицію: важливо збільшувати спільний тиск США, Європи та інших країн світу на Росію й продовжувати пошук рішень, які допоможуть її зупинити.

Володимир Зеленський також запросив Анджея Дуду відвідати Україну. Президент Польщі підтвердив, що здійснить візит до закінчення своєї каденції.

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Участь Президента України в саміті «Бухарестської дев’ятки» та нордичних країн у Вільнюсі

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