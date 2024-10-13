Саме зараз потрібно діяти, щоб не дати Росії та її спільникам адаптуватись до наших можливостей – звернення Президента

Бажаю здоров'я, шановні українці, українки!

Тепер уже готуємось до нових перемовин, що відбудуться цього тижня. Ми продовжимо представляти нашим європейським партнерам нашу стратегію примусу Росії до миру. Команди нашої держави та команди лідерів наших партнерів, яким уже представлений План перемоги, продовжують працювати над деталями – потрібні спільні кроки, і це мають бути сильні кроки. Є певні додаткові питання, які маємо узгодити з партнерами. Але увесь необхідний потенціал у партнерів є, і це абсолютно реалістично – посилити позиції нашої держави, посилити позиції України саме так, як необхідно для чесного миру. І саме зараз потрібно діяти, щоб не дати Росії та її спільникам адаптуватись до наших можливостей. Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта. Очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку. Фронт потребує більшої підтримки. Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил – це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни. Справжній мир може бути досягнутий лише завдяки силі, і увесь наступний тиждень буде присвячений роботі з нашими партнерами – заради такої сили, заради справжнього миру. Команди працюватимуть. Буде робота і з лідерами також. Дуже розраховуємо на те, що ухвалення рішень не забариться. Наші українські воїни, увесь наш народ довів, що Україна здатна досягти навіть того, що комусь здавалося неможливим. Ми вже неодноразово змінювали курс цієї війни, до кращого змінювали. Українці вміють битися й уміють вибивати майбутнє для своєї держави, свого народу, для всіх нас. Це маємо зробити й зараз. Я пишаюся нашими людьми. І наші люди заслуговують на достатню допомогу й на справедливий мир.

Хочу подякувати зараз нашим бойовим бригадам Збройних Сил України, які за цей тиждень найкраще проявили себе. Покровський напрямок – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Курахівський напрямок – 79-та бригада ДШВ. Времівський напрямок – 425-й окремий штурмовий батальйон. Придніпровський напрямок – 35-та окрема бригада морпіхів. А також Оріхівський напрямок – 65-та і 118-та окремі механізовані бригади, 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада. Дякую всім вам! І ще відзначу наших прикордонників, які разом з іншими Силами оборони й безпеки України гідно захищають нашу державу. Луганський прикордонний загін – це бригада «Помста»: солдат Віталій Багінський, молодший сержант Олександр Балуєв, штаб-сержант Олександр Оліфіренко, капітан Віталій Кобаль. Бригада «Гарт» – хлопці воюють на Харківщині: солдати Андрій Демидов та Олександр Борисенко. Дякую вам та всім вашим побратимам! Харківський прикордонний загін – головний сержант Олександр Василець і старший сержант Владислав Кузніченко. Сумський прикордонний загін – старший сержант Микола Трохименко та майор Ігор Краплич. Дякую! А також відзначу всіх воїнів підрозділу «ДОЗОР» Державної прикордонної служби України.

Слава всім, хто з нами, нашим народом, Україною! Дякую кожному й кожній, хто допомагає!

Слава Україні!