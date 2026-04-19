Шахраї розсилають фейкові листи від імені керівника Офісу Президента України Кирила Буданова. Закликаємо всіх ретельно перевіряти відправників електронної пошти та не довіряти сумнівним адресантам.

Нещодавно такий лист отримав президент Українського національного об’єднання Канади Юрій Клюфас. У ньому йшлося про прохання від нібито керівника Офісу Президента «надати активну медійну та інформаційну підтримку» для повернення українських громадян на батьківщину.

Лист надійшов не з офіційної адреси, а зі скриньки, створеної на комерційному поштовому ресурсі: office.apu.gov.ua@proton.me. Під листом стоїть підпис, який не належить Кирилу Буданову.

Усю інформацію про кібершахрайство вже передали у відповідні правоохоронні органи.