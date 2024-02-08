Ще 100 наших воїнів повернулися додому з російського полону; більшість – захисники Маріуполя та «Азовсталі» – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Щойно був проведений обмін – іще 100 наших воїнів повернулися додому, в Україну, з російського полону. Солдати та сержанти. Більшість – захисники Маріуполя та «Азовсталі». Воїни Національної гвардії, прикордонної служби, Збройних Сил України. Загалом на сьогодні вже звільнено з російського полону 3135 українців і українок.

Я дякую всій нашій команді, яка займається обмінами. Кирилу Буданову та всім у ГУР, хто веде обміни. Андрію Єрмаку та команді Офісу. Дмитру Усову та всьому Координаційному штабу з питань військовополонених. Усім, хто залучений, усім, хто допомагає. Дмитро Лубінець та команда омбудсмена. Ігор Клименко та команда МВС. Василь Малюк та команда СБУ. І, звичайно, моя особлива вдячність усім нашим воїнам на передовій, кожному підрозділу, які поповнюють обмінний фонд та беруть у полон російських окупантів. Кожен на своїй позиції забезпечує цей спільний успіх, успіх України. Так і має бути.

Завжди пам’ятаємо про наших у полоні – про кожного й кожну. Усіх маємо звільнити. Щодня заради цього ми працюємо. І я дякую всім у світі, хто нам допомагає, зокрема Об’єднаним Арабським Еміратам – за підтримку таких обмінів.

Слава Україні!