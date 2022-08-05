Що більше нашого зерна буде на світовому ринку, то меншим буде врожай політичного хаосу – звернення Президента України

Українці! Українки!

З наших портів сьогодні вийшли три судна із зерном на експорт – з Одеси, з Чорноморська. Майже 60 тисяч тонн кукурудзи на борту, на яку очікують споживачі Туреччини, Британії, Ірландії.

У порт Чорноморська прямує й перше з 24 лютого нове судно на завантаження.

Головне зараз – постійне нарощування експорту. В цьому зацікавлені всі, але всі адекватні світові суб’єкти. Що більше нашого зерна буде на світовому ринку, то меншим буде врожай політичного хаосу в країнах передусім Африки та Азії, але не тільки там. Маємо пам’ятати, що цьогоріч у Європі значно більший попит на імпортне продовольство, ніж передбачалося. Європейські врожаї менші через спеку. А от український урожай зернових та олійних, найімовірніше, відповідатиме прогнозам – очікується понад 65 мільйонів тонн. Тому якщо партнери виконають свою частину зобов’язань згідно із зерновою ініціативою – безпекову частину – і не допустять нових російських провокацій щодо нашого експорту, то продовольчу кризу, яка була такою загрозливою для світу, можна буде подолати.

А от на енергоринку, і особливо для європейських споживачів, ситуація залишається дуже небезпечною через цинічний і прорахований газовий шантаж Росії. Замість того щоб постачати газ на територію Європи згідно з контрактами, Росія навіть просто спалює його – і вже не один тиждень. Для чого вона це робить? Щоб ціни у Європі ще більше зросли, щоб звичайні європейці ще більше постраждали і щоб усім на континенті було ще складніше підготуватися до зими. Це прояв свідомої антиєвропейської політики, антилюдської політики Росії й наслідок старих помилок європейців, які не хотіли бачити, що «Газпром», російські газопроводи в обхід України – це така ж зброя для Росії, як танки, як артилерія, а мішень для них – кожен із нас, кожен у Європі.

І захищатися зараз ми маємо всі разом. Разом готуватися до нового опалювального сезону. Разом відповідати на будь-які провокації Росії в енергосфері. Разом напрацьовувати санкційні кроки у відповідь на російський шантаж і терор.

Сьогодні окупанти створили чергову надзвичайно ризиковану ситуацію для всіх у Європі – вони обстріляли Запорізьку АЕС, причому двічі за день. Це найбільша атомна станція на нашому континенті. І будь-які обстріли цього обʼєкта – це відвертий зухвалий злочин, акт терору. Росія повинна відповідати вже за сам факт створення загрози для АЕС. І це не тільки ще один аргумент на користь визнання Росії державою – спонсором тероризму. Це аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі – від «Росатом» до всіх пов’язаних компаній і осіб. Це питання суто безпеки. Той, хто створює ядерні загрози для інших народів, сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології.

Провів сьогодні нараду щодо санкційної політики, конфіскації російських активів. Як доповіли урядовці, вже примусово вилучено в Україні активів на 28 мільярдів гривень. Ця робота триває. Ще понад 900 об’єктів, які належать саме російській державі, запропоновано конфіскувати. А якщо оцінювати пакет власності не тільки держави-терориста, а й її резидентів, то йдеться про 36 тисяч позицій на вилучення. Все це буде спрямовано на відшкодування збитків, які Росія завдає війною й терором.

Також заслухав інформацію про результати роботи групи з розробки та впровадження міжнародного компенсаційного механізму та конфіскації російських активів за кордоном. Всі наші партнери активно над цим працюють – у Європі, у США триває робота над законопроектами, які розширять можливості для конфіскації російських активів для України.

І спалений російськими ударами Донбас, знущання окупантів над Харковом, Миколаєвом, обстріли Запоріжжя, Дніпропетровщини, Сумщини, Чернігівщини, Київщини, Житомирщини, в Одеській області та в інших регіонах України – це те, за що Росія обов’язково заплатить – і політично, і фінансово, і своїм же майбутнім, яке Росія втрачає з кожним ударом по нашій території.

Говорив сьогодні з Президентом Малаві. Ще одна африканська держава – вже дев’ята, з якою Україна контактує вперше на найвищому рівні за всю нашу історію незалежності. Запевнив пана Президента в тому, що Україна докладе всіх зусиль, щоб кожна країна, яка має зацікавленість у нашій агропродукції, могла забезпечити своє споживання. Обговорили також інші питання стабільності й нашу співпрацю в міжнародних організаціях.

Підписав також указ про нагородження наших воїнів. 192 учасники бойових дій відзначені державними нагородами, 18 із них, на жаль, – посмертно.

Вічна вдячність усім, хто воює за нашу велику державу!

Дякую, великий народе України!

Слава Україні!