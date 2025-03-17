Ситуація на фронті, оборонна співпраця та розвиток двосторонніх відносин: у Києві відбулася зустріч президентів України та Чехії

У Києві Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Чехії Петром Павелом, який перебуває в Україні з робочим візитом.

Глава Української держави розповів, що напередодні Росія застосувала понад 200 ударних дронів, більшість із яких – «шахеди». Зокрема, в Одесі значні пошкодження інфраструктури – звичайних будинків, торговельних центрів, магазинів.

«Щодня світ отримує нові й нові докази того, що єдиною причиною цієї війни є Путін, його Росія. Вже більш як тиждень на столі пропозиція повного припинення вогню, і тиші немає тільки тому, що цю пропозицію не сприймає Путін. Тому тиск потрібен – тиск на Росію», – наголосив Президент України.

Володимир Зеленський і Петр Павел обговорили всі ключові деталі ситуації на фронті та загалом у війні. Україна цінує чеську ініціативу щодо артилерійських боєприпасів і разом із Чехією працює над її реалізацією цього року.

Президент України також поінформував про свою розмову з Президентом США Дональдом Трампом і підготовку української й американської команд до нової зустрічі в Саудівській Аравії.

Окремо під час перемовин ішлося про спільну європейську роботу заради гарантій безпеки для України та оборонне виробництво.

«Наші команди – України та Чехії – мають конкретні проєкти. Кожна правильна ідея для розвитку наших оборонних спроможностей має бути реалізована. Сьогодні деякі домовленості вже будуть реалізовані», – повідомив Глава Української держави.

Крім того, він подякував за повагу до України та сотень тисяч українців, яким Чехія надала тимчасовий прихисток. За словами Володимира Зеленського, є домовленість про відкриття «Центру єдності» для українців у Празі. Це спеціальний хаб, у якому буде сконцентрована допомога українським громадянам.

Також є рішення про патронат Чехії над Дніпровщиною в питаннях відновлення та розвитку й про реконструкцію та облаштування Чехією шести лікарень: у Дніпрі, Кривому Розі, Луцьку, Львові, Рівному та Києві.

Президент Чехії поділився своїми враженнями від візиту до України та наслідків російських атак, які побачив на власні очі.

«Ми, чехи, цілковито розуміємо українське прагнення робити суверенний вибір щодо майбутнього та жити як вільне суспільство. Україна потребує отримання гарантій, що Росія не нападе знову. Це наша колективна відповідальність. Чехія зробить свій внесок», – сказав він.

Петр Павел зауважив, що Чехія продовжить надавати Україні оборонну підтримку й гуманітарну допомогу та робитиме внесок у відбудову, зокрема енергетики, водопостачання та медичного сектору.

Він також висловив підтримку вступу України до ЄС і НАТО, що може стати найсильнішою та найдешевшою гарантією європейського миру.

За результатами зустрічі глав держав ухвалено Спільну заяву про стратегічне партнерство між Україною та Чеською Республікою.