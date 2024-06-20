Ситуація в енергетиці та підготовка до опалювального сезону: Президент провів Ставку Верховного Головнокомандувача

Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, присвячене підготовці до опалювального сезону.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, голова НАК «Нафтогаз» Олексій Чернишов та командувач Повітряних сил Микола Олещук доповіли про підготовку до осінньо-зимового періоду та подолання загроз в енергетичній сфері.

За рішенням Ставки Кабінет Міністрів має невідкладно затвердити державну програму, яка стимулюватиме населення встановлювати сонячну генерацію та установки збереження енергії. Вона передбачатиме надання податкових та митних пільг на ввезення в Україну обладнання.

Уряд також має затвердити плани завершення будівництва захисту об’єктів інфраструктури паливно-енергетичного комплексу та підготовки до опалювального сезону; прогнозний баланс надходження та розподілу природного газу в Україні на 2024–2025 рр.

Упродовж місяця має бути затверджена стратегія розвитку розподіленої генерації та національний план дій із розвитку відновлюваної енергетики до 2030 року, а також плани їх реалізації.

Мають бути ухвалені рішення щодо обов’язкового встановлення сонячної генерації та пристроїв зберігання енергії в усіх громадських та адміністративних будівлях, зокрема в медичних та освітніх закладах. Обласні державні адміністрації та КМДА протягом місяця мають затвердити відповідні регіональні програми.

Також ідеться про встановлення смартлічильників, забезпечення обʼєктів критично важливої інфраструктури джерелами резервного електро- й теплопостачання, стимулювання будівництва балансуючих та маневрових потужностей.

Необхідно забезпечити встановлення максимально можливої кількості нових генерувальних потужностей, зокрема газопоршневих, газотурбінних, а також когенераційних установок.

Генеральний штаб Збройних Сил України має вжити заходів щодо посилення протиповітряного прикриття об’єктів енергетичної інфраструктури, на яких можуть відбуватися ремонтні та відновлювальні роботи.