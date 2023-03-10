Спільна заява Президента України Володимира Зеленського і Прем’єр-міністра Фінляндської Республіки Санни Марін

Під час зустрічі Президент України і Прем’єр-міністр Фінляндської Республіки нагадали про непохитну підтримку Європейським Союзом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води, а також про повну підтримку невід’ємного права України на самооборону та вибір власних заходів безпеки.

Президент і Прем’єр-міністр найрішучіше засудили неспровоковану та незаконну агресію Російської Федерації проти України, а також незаконні спроби анексії територій України всупереч Статуту ООН. І Україна, і Фінляндія вітають рішучі заяви у резолюціях Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, які засуджують агресію Росії, та високо оцінюють значну роботу, проведену ООН щодо питання російської агресії проти України.

Лідери підтвердили свою підтримку принципів міжнародного права, непорушності кордонів і права кожної держави обирати власний шлях і механізми безпеки. Вони повторили вимогу до Російської Федерації негайно, повністю та безумовно вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Обидва лідери залишаються повністю відданими політиці невизнання незаконної анексії територій України Росією.

Під час зустрічі Україна та Фінляндія нагадали про сильний політичний сигнал Ради ООН з прав людини із закликом припинити порушення прав людини та підтримкою повної відповідальності винних у їх скоєнні.

Президент і Прем’єр-міністр підтвердили налаштованість посилювати спільні зусилля для забезпечення подальшого просування на шляху впровадження стандартів ЄС та інтеграції України до Європейського Союзу та євроатлантичної спільноти.

Лідери привітали ухвалене 23 червня 2022 року історичне рішення лідерів держав – членів Європейського Союзу про надання Україні статусу країни – кандидата до ЄС. Фінляндія продовжить підтримувати шлях України до членства в Європейському Союзі та підтримуватиме зусилля України у дотриманні необхідних критеріїв. Україна з нетерпінням чекає рішення ЄС у 2023 році щодо наступного кроку на шляху до переговорів про вступ.

Фінляндія підтвердила свою відданість сприянню безперервній, сильній та ефективній політичній і матеріальній підтримці України з боку Європейського Союзу, забезпечуючи здатність Української держави ефективно боронити свою суверенну територію та захищати своїх громадян.

Фінляндія привітала українську формулу миру, вперше представлену Президентом Зеленським на саміті лідерів G20 на Балі 15 листопада 2022 року, яка дає спільне бачення необхідних кроків, що забезпечать всеосяжний, справедливий і міцний мир для України та безпеку для всього світу. Фінляндія готова підтримати план України, заснований на повазі до її суверенітету та територіальної цілісності, і підтверджує свою відданість активній співпраці з Україною над його реалізацією. Україна і Фінляндія підтримують ідею саміту формули миру та працюватимуть разом, щоб забезпечити якнайширшу міжнародну участь.

Президент і Прем’єр-міністр наголосили, що воєнні злочини та інші найтяжчі злочини, доказів яких стає все більше під час агресії Росії проти України, є грубим порушенням міжнародного права. Вони погодилися продовжувати співпрацю для забезпечення повної відповідальності, в тому числі шляхом створення ефективного судового механізму для злочину агресії, переслідування якого становить інтерес для міжнародної спільноти в цілому. Крім того, вони погодилися працювати над використанням заморожених активів Росії для підтримки відновлення України та з метою відшкодування відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права.

І Україна, і Фінляндія засуджують безвідповідальну ядерну риторику Росії та нагадують, що застосування або загроза застосування ядерної зброї є неприпустимими. Обидва наголошують на повній підтримці роботи Міжнародного агентства з атомної енергії з надання Україні допомоги у забезпеченні ядерної безпеки.

Президент і Прем’єр-міністр наголосили на важливості розширення Чорноморської зернової ініціативи та її поширення на інші українські морські порти. Привітали реалізацію гуманітарної програми «Зерно з України», спрямованої на посилення глобальної продовольчої безпеки, і підкреслили важливість подальшої реалізації «Шляхів солідарності» ЄС – Україна.

Фінляндія підкреслила свою готовність брати участь у відновленні, реконструкції та модернізації України, зокрема у сферах «зеленого переходу», цифровізації та телекомунікацій, освіти, енергетики та енергоефективності, переробки відходів та очистки води, будівництва, планування та інфраструктури. Фінляндія й Україна працюватимуть над встановленням більш тісної двосторонньої координації підтримки Фінляндією відновлення та реконструкції України.

Обидва лідери привітали підписання меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України і Міністерством навколишнього середовища Фінляндської Республіки, а також меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України і Міністерством навколишнього середовища Фінляндської Республіки.