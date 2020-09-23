Спільна заява за результатами зустрічі Президента України Володимира Зеленського і Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана

Стамбул, 16 жовтня 2020 року

Ми, президенти України і Турецької Республіки:

Підтверджуючи прагнення зміцнювати стратегічне партнерство між нашими державами, відзначаємо важливість реалізації домовленостей, закріплених у Спільній декларації за результатами Восьмого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою 3 лютого 2020 року у Києві.

Наголошуючи на відданості принципам та нормам міжнародного права, Турецька Республіка підтверджує свою беззастережну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах і вітає співробітництво у рамках Кримської платформи, ініційованої Україною.

Ми погоджуємося продовжити докладати зусилля, спрямовані на деокупацію Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, а також відновлення контролю України над окремими районами Донецької і Луганської областей України.

Продовжуватимемо координувати спільні зусилля для забезпечення захисту прав людини у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, а також для звільнення всіх незаконно ув’язнених громадян України.

Спільно працюватимемо задля покращення умов життя для громадян України, включаючи кримських татар, що були змушені залишити тимчасово окуповану територію Криму та переїхати до материкової України.

Турецька Республіка підтримує перспективу членства України у Північноатлантичному альянсі та вітає визнання України як партнера з розширеними можливостями.

Турецька Республіка продовжить сприяти Україні в досягненні критеріїв членства в Альянсі, а також взаємосумісності Збройних сил і НАТО, у тому числі шляхом проведення відповідних спільних військових навчань.

Відзначаємо важливість об’єднання зусиль для зміцнення миру, безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні в рамках регіональних механізмів та НАТО.

Продовжуватимемо надавати особливого значення розвитку всебічного співробітництва між військово-морськими силами наших держав.

Наголошуємо на важливості зміцнення регіональної співпраці зацікавлених країн для сталого економічного розвитку та захисту навколишнього середовища у Чорному морі.

Прийняли рішення створити новий формат українсько-турецького діалогу з політико-безпекових питань – щорічні зустрічі міністрів закордонних справ і міністрів оборони за формулою «два плюс два» (Квадрига).

Висловлюємо задоволення динамікою розвитку двосторонньої співпраці, зокрема, в оборонній сфері і в галузі військово-технічного співробітництва. Доручаємо міністерствам оборони та іншим причетним відомствам двох країн забезпечити успішну реалізацію всіх проектів, що становлять взаємний інтерес.

Відзначаємо важливість якнайскорішого завершення переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю між Україною і Турецькою Республікою.

Підкреслюємо необхідність активізації співпраці у рамках Міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва.

Продовжуватимемо співпрацю з метою збільшення турецьких інвестицій у реалізацію інфраструктурних проектів в Україні з урахуванням можливостей, що надає програма «Велике будівництво» в Україні.

Турецька Республіка вітає намір України приєднатися в статусі спостерігача до Організації ісламського співробітництва, а також відзначає інтерес України до взаємодії з Тюркською радою.

Домовилися працювати у напрямку проведення Року України в Туреччині та Року Туреччини в Україні, що дедалі поглиблюватиме культурно-гуманітарне співробітництво і міжлюдські контакти.

Президент України Володимир Зеленський

Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган