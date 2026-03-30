Співробітництво у сфері безпеки та енергетична підтримка: Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Болгарії

У Києві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Болгарії Андреєм Гюровим, під час якої лідери підписали десятирічну безпекову угоду.

Глава держави подякував Прем’єр-міністру за візит і відзначив, що ця угода передбачає продовження військової підтримки для нашої країни. Окрему увагу під час зустрічі приділили спільному оборонному виробництву, зокрема, дронів.

«Я хочу подякувати за те, що ми проговорили, що Болгарія буде використовувати програму SAFE для такої копродукції. Вдячний за це. Думаю, що це посилює обидві наші країни, обидві наші нації», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент і Прем’єр-міністр обговорили співпрацю в енергетичній сфері, зокрема роботу над облаштуванням Вертикального газового коридору.

«Для нас сьогодні це дуже важливо, принаймні це може бути альтернативою, якщо є ті чи інші блокування деяких представників Європи – ви знаєте – що стосується газу. Цей коридор може бути – рівень десь біля 10 мільярдів кубометрів газу на рік може отримати Україна. Для нас це також такі гарантії безпеки енергетичні. Я вдячний за це», – зазначив Глава держави.

Андрей Гюров повідомив про рішення уряду Болгарії щодо внеску в програму PURL. Володимир Зеленський подякував за підтримку й зазначив, що PURL – це можливість посилити стратегію української ППО перед наступним опалювальним сезоном.

За словами Прем’єр-міністра, Болгарія також продовжить підтримувати повоєнну відбудову України та надаватиме допомогу в різних напрямах.

«Ми підтримуємо зусилля України щодо досягнення справедливого й тривалого миру. Ви можете розраховувати на нашу підтримку в цьому. Ми вважаємо, що безпека для України сьогодні означає безпеку для Європи», – зазначив Андрей Гюров.