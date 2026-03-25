США запускають нову програму для порятунку українських дітей, яких викрала Росія – Олена Зеленська

Сполучені Штати Америки запускають нову програму для порятунку українських дітей, яких викрала Росія. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська за підсумками зустрічі з в. о. заступника державного секретаря з питань закордонної допомоги, гуманітарних справ та релігійних свобод Джеремі Льюїном і помічником державного секретаря з питань демократії, прав людини та праці Райлі Барнсом.

Державний департамент США оголосив про запуск нової програми підтримки на 25 млн дол. Це буде перша комплексна програма, що охопить усі стадії порятунку українських дітей, яких викрала Росія: від пошуку до повернення та реінтеграції.

Дружина Президента України подякувала Джеремі Льюїну й Райлі Барнсу за підтримку та співпрацю.

Олена Зеленська зазначила, що в межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA в Україну вдалося повернути вже 2048 дітей, яких викрала Росія.

«Однак тисячі все ще в російському полоні, відірвані від близьких, без зв’язку, без правдивої інформації, в атмосфері залякування та обману. Лише співпраця всіх небайдужих, а також зусилля Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, можуть прискорити порятунок і справедливість», – наголосила перша леді.