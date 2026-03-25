Україна пропонує взаємовигідне партнерство: ми можемо посилити тих, хто може посилити нас – звернення Президента
25 березня 2026 року - 20:22

США запускають нову програму для порятунку українських дітей, яких викрала Росія – Олена Зеленська

26 березня 2026 року - 19:54

Звернення Президента України до учасників конференції «Разом заради повернення» з нагоди 4-ї річниці створення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

26 березня 2026 року - 19:10

За чотири роки роботи Координаційного штабу додому з російського полону повернулося 8669 військових і цивільних – Президент

26 березня 2026 року - 19:05

Наша мета проста й чітка: Україна готова стати повноправним членом JEF – звернення Президента до учасників саміту лідерів JEF

26 березня 2026 року - 13:21

Зустріч Глави держави з військовослужбовцями Національної гвардії України
26 березня 2026 року - 10:17
26 березня 2026 року - 10:17

Сполучені Штати Америки запускають нову програму для порятунку українських дітей, яких викрала Росія. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська за підсумками зустрічі з в. о. заступника державного секретаря з питань закордонної допомоги, гуманітарних справ та релігійних свобод Джеремі Льюїном і помічником державного секретаря з питань демократії, прав людини та праці Райлі Барнсом.

Державний департамент США оголосив про запуск нової програми підтримки на 25 млн дол. Це буде перша комплексна програма, що охопить усі стадії порятунку українських дітей, яких викрала Росія: від пошуку до повернення та реінтеграції.

Дружина Президента України подякувала Джеремі Льюїну й Райлі Барнсу за підтримку та співпрацю.

Олена Зеленська зазначила, що в межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA в Україну вдалося повернути вже 2048 дітей, яких викрала Росія.

«Однак тисячі все ще в російському полоні, відірвані від близьких, без зв’язку, без правдивої інформації, в атмосфері залякування та обману. Лише співпраця всіх небайдужих, а також зусилля Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, можуть прискорити порятунок і справедливість», – наголосила перша леді.

