Сумщина має достатньо переваг, щоб бути лідером Північної України – Президент на представленні Стратегії розвитку області

Під час робочої поїздки на Сумщину Президент України Володимир Зеленський взяв участь у презентації Стратегії розвитку області на 2021-2027 роки.

На початку свого виступу Глава держави зауважив, що сьогодні Україні доводиться протидіяти багатьом викликам, до яких країна здебільшого виявилася не готовою. Адже багато років поспіль політикам було нецікаво будувати міцну державу.

«Той спадок, що нам дістався, змушує працювати без зупинки та майже без відпочинку. Ще на початку шляху до президентства я казав, що змінити Україну ми зможемо тільки разом з вами. Багато чого нам дійсно вдалося. Ще більше – належить зробити в майбутньому», – заявив Володимир Зеленський.

За його словами, до будівництва щасливої України має долучитися кожен громадянин, кожна громада, село та місто. Кожна область має стати драйвером успішних перетворень.

Для цього, переконаний Президент, необхідний чіткий та послідовний план дій. Саме таким планом є регіональні стратегії розвитку України.

«Ваш регіон має достатньо переваг, щоб бути лідером Північної України. Це дуже родючі чорноземи, це запаси нафти, газу та кварцового піску. Це вигідне розташування для транзиту, успішні виші та наукові заклади, заклади професійно-технічної освіти. А також – потужні індустріально-промислові парки», – зазначив Глава держави.

На думку Володимира Зеленського, для максимального розкриття потенціалу Сумської області, серед іншого, потрібно вирішити інфраструктурні питання, зокрема побудувати якісні місцеві дороги, налагодити залізничне пасажирське та авіасполучення.

«Ми готові повністю підтримувати реконструкцію «Аеропорту Суми». З нас – фінансування, з вас – проект і найкоротші терміни, – а по-іншому не може бути – найкоротші терміни реалізації», – наголосив Президент.

Глава держави також відзначив спортивний потенціал Сумщини, зокрема у зимових видах. Так, на території області є 13 лижних баз, і саме тут було виховано найбільше олімпійських чемпіонів та призерів із зимових видів спорту.

Представляючи Стратегію розвитку Сумської області, народний депутат України Тетяна Рябуха зазначила, що в найближчі сім років візитівкою регіону мають стати високотехнологічний агропромисловий комплекс (загальна площа сільськогосподарських угідь в області – 1,7 млн га), інноваційне виробництво, високий рівень освітньо-наукового та культурного потенціалу, гідні умови життя населення. Також Сумщина має посісти достойне місце в туристичній та спортивній сферах Української держави.

Промисловість області представлена 200 підприємствами машинобудівної, хімічної, нафтогазовидобувної галузей, які створюють близько 25% загального обсягу ВВП регіону. Сумська область – один з головних нафтовидобувних регіонів України. З її родовищ видобувається 44% української нафти.

Серед стримувальних факторів Тетяна Рябуха назвала 562,5 км державного кордону з Росією. Тут поганий мобільний зв’язок та подекуди відсутнє покриття українських теле- й радіомовників.

Крім того, в регіоні – частково – незадовільний стан доріг, також є необхідність завершення електрифікації залізничної ділянки Ворожба – Смородине.

Тому розбудову інфраструктури визначено ключовим напрямком у Стратегії розвитку області. Зокрема, планується реконструкція «Аеропорту Суми», ремонт та реконструкція 280 кілометрів доріг державного та місцевого значення, реконструкція 15 мостових переходів, розбудова спортивних і туристичних об’єктів.

Тетяна Рябуха наголосила, що в Сумській області проводяться міжнародні та всеукраїнські фестивалі, а також розвивається зелений туризм.

Народний депутат назвала п'ять головних перспективних проектів, які планується реалізувати в регіоні. Це будівництво заводу з виробництва сухого молока, реконструкція «Аеропорту Суми», будівництво міжнародного центру з біатлону та спортивно-туристичного комплексу, будівництво медичного містечка та створення центрів надання культурних послуг.