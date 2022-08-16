Триває активна робота над рекомендаціями щодо гарантій безпеки для України – Андрій Єрмак

Група з питань міжнародних безпекових гарантій для України, співголовами якої є керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і колишній Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, активно працює над підготовкою першого документа з рекомендаціями щодо майбутніх безпекових гарантій для нашої країни. Про це розповів Андрій Єрмак на спільному з представниками групи світових лідерів The Elders Пан Гі Муном і Хуаном Мануелем Сантосом Кальдероном брифінгу у Києві.

Він наголосив, що ці поважні люди, до думки яких дослухаються у світі, поділяють позицію керівництва Української держави щодо важливості такої роботи та отримання Україною чітких юридичних гарантій безпеки.

«Триває робота щодо першого документа, перших рекомендацій стосовно гарантій безпеки. Ця робота непроста, але я думаю, що найближчим часом з’явиться документ», – зазначив керівник Офісу Президента.

За його словами, над цим плідно працюють і Група з питань міжнародних безпекових гарантій, і українські фахівці та експерти.

«Додаються країни, які потенційно зацікавлені в тому, щоб бути гарантами безпеки для України», – сказав Андрій Єрмак.

Зі свого боку колишній Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун зазначив, що російська агресія проти нашої країни стала причиною глобальних проблем і створила труднощі для мільярдів людей у світі.

На його переконання, Росія має припинити невмотивовану агресію проти України як держави – члена ООН. Колишній Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй наголосив, що після цього мають відбутися судові процеси для притягнення до відповідальності винних в агресії.

«Я сподіваюся, що вже скоро будуть певні результати, зокрема й від Міжнародного кримінального суду. І відповідно до цих результатів мають бути ухвалені певні рішення», – сказав він.

Колишній Президент Колумбії Хосе Мануель Сантос Кальдерон зазначив: те, що скоюються такі злочини, відбувається така агресія, свідчить про проблеми зі структурою багатосторонніх міжнародних відносин.

«Ми маємо обговорити, як нам посилити цю міжнародну структуру. Зараз надзвичайно слушний час, щоб розпочати відповідні обговорення, адже ми бачили, що відбувається. Якщо одна з країн – членів ООН здійснює вторгнення на територію іншої країни, то, безумовно, з цим ніхто не повинен миритися. І кожна країна має засуджувати це, адже вона наражається на ризик, що з нею відбудеться щось подібне», – переконаний він.