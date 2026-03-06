У Дружківці Президент поспілкувався з воїнами 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу

На пункті управління 3-го батальйону 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу Президент України Володимир Зеленський разом із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським зустрівся з воїнами підрозділу та заслухав доповідь командира.

Командир бригади полковник Анатолій Куликівський доповів про обстановку у смузі оборони в районі населеного пункту Костянтинівка та характер дій ворога. За його словами, російські окупанти розраховують захопити місто до кінця квітня та отримали завдання будь-якою ціною заходити в Костянтинівку малими групами, щоб таким чином демонструвати свою присутність.

Глава держави також поспілкувався з командирами батальйонів та рот про забезпечення логістики до Костянтинівки комбінованими способами, зокрема за допомогою повітряних і наземних транспортних БпЛА. Крім того, ішлося про комплектацію особовим складом, реалізацію програм «18–24» й забезпечення додатковими коштами на дрони та пікапи.

Володимир Зеленський подякував воїнам за службу та відзначив їх державними нагородами.

«Дякую за захист такого важливого для України напрямку, східного напрямку. Ви знаєте, що він важливий не тільки з точки зору захисту нашої держави на полі бою, а також дуже важливий геополітично. Чим сильніші ми на східному напрямку, тим сильніші в переговорному процесі. Дуже важливо, що тут стійкість України достатньо сильна. Дякую вам за це!» – наголосив Президент.