У Харкові Президент зустрівся із захисниками, які лікуються та проходять реабілітацію після поранень

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з пораненими воїнами, які проходять лікування та відновлення в одному з медичних закладів Харкова.

Ці захисники обороняли Україну на різних ділянках фронту, зокрема на Покровському, Вовчанському та Куп’янському напрямках. Глава держави поспілкувався з ними, подякував за службу та відзначив орденами «За мужність» ІІІ ступеня і медаллю «За військову службу Україні».

«Дякуємо за те, що ви дійсно захистили Україну. Щиро пишаємося, що в нас такі воїни – міцні люди, класні, молоді, сильні. Бажаю вам якнайшвидшого одужання», – сказав Володимир Зеленський.

Також Президент подякував бойовим медикам, які допомагають військовим відновлюватися після поранень, і вручив їм медалі за «За військову службу Україні» та «За врятоване життя».

«Дякую вам за службу. Дякую за те, що тут, на Харківщині, максимально допомагаєте, відновлюєте наших хлопців, дівчат. І перше, про що вони говорять, – дуже вдячні лікарям. Дякую вам і всім вашим колегам за службу Україні», – зазначив Глава держави.

Крім того, Володимир Зеленський перевірив роботу мобільного польового госпіталю. Раніше його використовували на фронті, а зараз шпиталь приєднаний до медзакладу для збільшення спроможності допомагати пораненим.