У Херсоні Президент провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС

У межах робочої поїздки в Херсонську область Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої руйнуванням греблі Каховської ГЕС, організації забезпечення життєдіяльності на затоплених територіях та відновлення екосистеми регіону.

Міністр внутрішніх справ, начальник штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС Ігор Клименко доповів про оперативну обстановку, що склалася в області внаслідок катастрофи, та евакуацію населення із зон затоплення. За його словами, дано оцінку втрат внаслідок акту терору, прораховано ймовірні ризики, визначено завдання щодо забезпечення постраждалого населення водою та електроенергією, подолання можливих санітарно-епідемічних загроз, а також щодо евакуаційних заходів. Для вивезення людей підготовлено залізничний та автомобільний транспорт. Жителі підтоплених населених пунктів забезпечені продуктами харчування у повному обсязі. Проводяться роботи з підвезення питної води. На базі окремих закладів охорони здоров’я розгорнуто пункти евакуації.

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук і генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота поінформували про перебіг ліквідації надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі.

Також було заслухано доповідь начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна щодо організації життєзабезпечення на затоплених територіях.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець розповів учасникам наради про перспективи відновлення екосистеми регіону.

Командувач оперативного угруповання військ «Херсон» Михайло Драпатий поінформував про оперативну воєнну ситуацію в зоні техногенної катастрофи.

Президент дав доручення щодо справедливого підрахунку збитків і виділення коштів для компенсацій жителям, які постраждали внаслідок катастрофи. Крім того, Глава держави доручив розробити програму компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини.