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У Києві презентували документальний фільм про депортованих Росією дітей

21 травня 2025 року - 23:05

У Києві презентували документальний фільм про депортованих Росією дітей

У Києві презентували документальний фільм про депортованих Росією дітей After the Rain: Putin’s Stolen Children Come Home («Після дощу: Викрадені Путіним діти повертаються додому»). Участь у презентації, зокрема, взяли заступниця міністра закордонних справ Мар’яна Беца та операційна директорка ініціативи Президента України Bring Kids Back UA, радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна.

Це фільм про українських дітей, які пережили депортацію до Російської Федерації, та зусилля для їх реінтеграції після повернення.

Головні герої – Олександра Межева та Вероніка Власова, яких вдалося повернути додому.

«Історії, які ми побачили в цьому фільмі, – це і є причина створення ініціативи Bring Kids Back UA. Це також відповідь на питання, який вигляд має наша місія. Тисячі дітей досі залишаються на окупованих територіях, у російських установах, під впливом російської пропаганди. І саме такі фільми допомагають говорити про це з усім світом», – сказала Дарія Зарівна.

До гостей заходу звернулися уповноважена у справах Посольства Великої Британії Шарлотта Сюрен і режисерка стрічки Сара Маккарті.

У заході також узяли участь представники дипломатичного корпусу, правозахисної спільноти, урядових інституцій та автори фільму.

Тисячі маленьких українців досі перебувають під контролем Російської Федерації. Станом на сьогодні в межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути 1324 дитини.

«Дії РФ – це системна політика геноциду, яку вона реалізує проти України. Щодня українських дітей викрадають, перевиховують, знищують їхню ідентичність. І кожен воєнний злочинець має понести відповідальність. Без покарання за скоєні злочини не буде миру», – підсумувала заступниця міністра закордонних справ Марʼяна Беца.

Показ стрічки відбувся з ініціативи Посольства Великої Британії в Україні.

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