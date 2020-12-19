У межах ініціативи Олени Зеленської у Морському музеї в Чорногорії з’явився аудіогід українською

У межах проекту першої леді України Олени Зеленської із впровадження україномовних аудіогідів у музеях світу відбувся запуск українського аудіогіда в Морському музеї в Чорногорії (Котор).

«Це вже восьмий аудіогід українською мовою, який ми запускаємо у 2020 році. Ми робимо впевнені кроки для просування української мови у світі, зокрема – у найвидатніших світових пам’ятках», – відзначила Олена Зеленська.

Чорногорія – один з популярних напрямків мандрівок українців. У 2019 році цю країну відвідали майже 100 тисяч українських громадян.

Домовленість про співпрацю з музеєм та реалізацію проекту була досягнута в липні цього року. Морський музей Чорногорії відомий своєю колекцією старих морських суден і парусних шлюпок, однією з найбагатших колекцій зброї колишньої Югославії, а також Морською бібліотекою, яка налічує понад 16 тисяч книг.

«Голосом» аудіогіда стала актриса Київського Молодого театру Олена Узлюк.

«Дуже рада, що долучилася до цього проекту. Це прекрасно, що українці зі всього світу можуть обрати рідну мову для відвідування музею. Мені й самій було б дуже цікаво потрапити в цей музей. Сподіваюся, що цей проект розширюватиметься й набиратиме обертів», – зазначила Олена Узлюк.

У планах на 2020 рік – запуск аудіогіда в Колізеї (Рим), на автобусному маршруті Вільнюс – Тракай, Тракайський замок (Литва).