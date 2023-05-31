У межах участі у саміті Європейської політичної спільноти Президент України зустрівся з Президентом і Прем’єр-міністром Молдови

Під час робочого візиту до Молдови для участі у другій зустрічі Європейської політичної спільноти Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Президентом Республіки Молдова Маєю Санду.

Глава Української держави зазначив, що радий бути в Молдові. «Непросто було приїхати сюди, але це послання від усіх українців, що ми реально підтримуємо Молдову, народ Молдови. Ми справді раді історично йти разом, пліч-о-пліч. Дякую насамперед молдованам – ви даєте прихисток нашим людям із перших днів повномасштабної війни. Ми ніколи цього не забудемо», – сказав Президент України.

За словами Володимира Зеленського, він обговорив із Маєю Санду питання двосторонніх відносин, деякі інфраструктурні проекти, що є пріоритетними для втілення найближчим часом, а також європейське майбутнє двох країн.

Глава держави наголосив, що Україна готова бути в НАТО й чекає, коли Альянс буде готовий запросити її.

«Вважаю, безпекові гарантії важливі не лише для України. Вони також важливі для Молдови, бо Росія здійснює агресію в Україні і є потенційна загроза агресії в інших частинах Європи», – зауважив він.

Президент повідомив, що радий нагоді обговорити сьогодні з партнерами авіаційну коаліцію та коаліцію «Петріотів».

«Це наші нові ініціативи. Ми реально потребуємо цього», – констатував Володимир Зеленський.

Також, за його словами, у планах – обговорення української формули миру. Глава держави додав, що Україна ініціює проведення відповідного саміту.

Зі свого боку Мая Санду зазначила, що для Молдови велика честь приймати цю зустріч Європейської політичної спільноти, і дуже важливо, що в ній бере участь Володимир Зеленський. Вона розповіла, що під час зустрічі обговорюватимуть важливі питання, зокрема й підтримку України, яка протистоїть російській агресії.

Як наголосила Президент Молдови, серед головних тем – двосторонній порядок денний, спільні інфраструктурні проекти, «Шляхи солідарності» та європейське майбутнє двох країн.

«Україна сьогодні забезпечує безпеку Молдови, і ми за це дуже вдячні. Молдова поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Молдова також підтримує формулу миру, яку запропонував Президент Зеленський. І, звичайно, ми підтримуємо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України», – зазначила Мая Санду.

Вона закликала підтримувати, вірити та інвестувати в Україну й Молдову, адже це внесок у демократію, стабільність і мир у Європі.

Президент України також зустрівся в межах саміту з Прем’єр-міністром Молдови Доріном Речаном. Сторони обговорили актуальні безпекові питання у зв’язку з викликами, спричиненими російською агресією проти України.

Володимир Зеленський і Дорін Речан окремо зупинилися на спільних інфраструктурних проектах і подальшому розвитку співпраці в енергетичній галузі.