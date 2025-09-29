Президент:

Плануємо контракти та виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені – звернення Президента
29 вересня 2025 року - 21:09

У Нідерландах, Латвії та Йорданії запрацювали україномовні аудіогіди

30 вересня 2025 року - 14:40

Шість країн уже виділили понад 2 млрд дол. через ініціативу PURL, і ще шість готові долучитися

30 вересня 2025 року - 09:33

Плануємо контракти та виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені – звернення Президента

29 вересня 2025 року - 21:07

У 84-ті роковини трагедії Бабиного Яру Президент ушанував пам’ять жертв нацистів

29 вересня 2025 року - 18:11

Президент вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру
Президент вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру

29 вересня 2025 року - 17:18

У світі запрацювали ще три аудіогіди українською. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Зокрема, україномовні екскурсії доступні в Будинку-музеї Рембрандта в Амстердамі – єдиному музеї у світі, який повністю присвячений життю та творчості нідерландського художника; у Латвійському національному музеї історії в Ризі, де зберігається духовна й матеріальна культура Латвії та світу від найдавніших часів до сьогодення; у скельному місті Петра (Йорданія), яке входить до переліку Світової спадщини ЮНЕСКО та є одним із семи нових чудес світу.

Загалом працює вже 110 україномовних аудіогідів у музеях, галереях та історико-культурних об’єктах 56 країн.

«Історія кожної світової пам’ятки – це історія збереження спадку попри всі випробування. Ми в Україні як ніхто розуміємо це, бо наші музеї та пам’ятки регулярно страждають від російських обстрілів. Тому продовжуємо проєкт українських аудіогідів, щоб підтримувати пам’ять, робити знання та історію доступнішими, збільшувати порозуміння між культурами й підтримувати українську мову», – зазначила перша леді.

