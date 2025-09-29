У Нідерландах, Латвії та Йорданії запрацювали україномовні аудіогіди

У світі запрацювали ще три аудіогіди українською. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Зокрема, україномовні екскурсії доступні в Будинку-музеї Рембрандта в Амстердамі – єдиному музеї у світі, який повністю присвячений життю та творчості нідерландського художника; у Латвійському національному музеї історії в Ризі, де зберігається духовна й матеріальна культура Латвії та світу від найдавніших часів до сьогодення; у скельному місті Петра (Йорданія), яке входить до переліку Світової спадщини ЮНЕСКО та є одним із семи нових чудес світу.

Загалом працює вже 110 україномовних аудіогідів у музеях, галереях та історико-культурних об’єктах 56 країн.

«Історія кожної світової пам’ятки – це історія збереження спадку попри всі випробування. Ми в Україні як ніхто розуміємо це, бо наші музеї та пам’ятки регулярно страждають від російських обстрілів. Тому продовжуємо проєкт українських аудіогідів, щоб підтримувати пам’ять, робити знання та історію доступнішими, збільшувати порозуміння між культурами й підтримувати українську мову», – зазначила перша леді.