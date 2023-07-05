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У присутності Президента України та Прем'єр-міністра Болгарії підписано Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво в галузі енергетики

6 липня 2023 року - 15:26

У присутності Президента України та Прем'єр-міністра Болгарії підписано Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво в галузі енергетики

У межах офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Республіки Болгарія в присутності Глави Української держави та Прем'єр-міністра Болгарії Ніколая Денкова підписано Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами енергетики України та Республіки Болгарія про співробітництво в галузі енергетики.

Документ підписали міністр енергетики України Герман Галущенко та міністр енергетики Болгарії Румен Радев.

Меморандум має на меті створення рамкових умов для поглиблення співпраці в енергетичному секторі України та Болгарії на основі принципу взаємної вигоди та з урахуванням спільних інтересів і цілей обох країн.

Сторони зобов'язалися забезпечувати доступну енергію, підтримувати промисловий і регіональний розвиток, безпеку й добробут своїх народів, розширення співпраці та загальну прихильність до захисту довкілля й пом'якшення наслідків зміни клімату, скорочення викидів вуглецю.

З урахуванням статусу України як кандидата на вступ до Європейського Союзу та зобов'язань Болгарії як держави – члена ЄС сторони домовилися активізувати подальшу взаємовигідну співпрацю у сфері ядерної енергетики, «зеленої» енергетики, водню, систем накопичення енергії та «розумних» мереж.

Пріоритетами у співпраці визначені також обмін знаннями та досвідом щодо захисту енергетичної інфраструктури від фізичних, електромагнітних і кіберзагроз.

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Офіційний візит Президента України до Республіки Болгарія

6 липня 2023 року - 13:20
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