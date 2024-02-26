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Робочий візит Президента України до Королівства Саудівська Аравія
Робочий візит Президента України до Королівства Саудівська Аравія

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У Саудівській Аравії Володимир Зеленський зустрівся зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом

27 лютого 2024 року - 19:00

У Саудівській Аравії Володимир Зеленський зустрівся зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом

Під час робочого візиту до Королівства Саудівська Аравія Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі Спадкоємним принцом, Прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Глава Української держави особливо відзначив прагнення Саудівської Аравії допомогти у відновленні справедливого миру в Україні. 

Володимир Зеленський і Мухаммад бін Салман аль Сауд обмінялися думками щодо поточної ситуації у світі та можливих шляхів завершення війни в нашій країні.  

Сторони обговорили реалізацію Формули миру. Президент України подякував Спадкоємному принцу за цінні поради щодо пришвидшення процесу імплементації низки її пунктів.

«Лідерство Саудівської Аравії може допомогти знайти справедливі рішення», – сказав Президент. 

 

Глава держави поінформував Спадкоємного принца про підготовку Україною спільно з партнерами першого Глобального саміту миру на рівні лідерів, який відбудеться у Швейцарії. Володимир Зеленський і Мухаммад бін Салман аль Сауд обговорили змістовне наповнення саміту та можливі кроки заради реального відновлення безпеки для України, всієї Європи та всіх народів світу.

«Ми однаково зацікавлені в тому, щоб глобальна стабільність була забезпечена», – наголосив Президент. 

Лідери також обговорили конкретні можливості двосторонньої співпраці України та Саудівської Аравії в економічній і технологічній сферах.

Володимир Зеленський і Мухаммад бін Салман аль Сауд доручили командам двох держав працювати за відповідними напрямами, про які йшлося сьогодні під час зустрічі.

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Робочий візит Президента України до Королівства Саудівська Аравія

27 лютого 2024 року - 18:31
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