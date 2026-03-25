У США перша леді України представила два проєкти культурної дипломатії

Під час візиту до Сполучених Штатів Америки перша леді України Олена Зеленська взяла участь у відкритті української книжкової полички та запуску україномовного аудіогіда.

Українську книжкову поличку відкрили в Публічній бібліотеці Далласу (Техас), яку щороку відвідують тисячі людей. Загалом цей проєкт реалізується вже в 72 країнах і штаб-квартирі міжнародної організації ЮНЕСКО та налічує понад 390 поличок.

У цій бібліотеці також триває виставка «Культурні дива України», яку організувала спільнота українців штату. На ній представлені вишиванки, вироби з текстилю, кераміки, різьба, ювелірні вироби та галерея фотографій України. Спеціальна частина експозиції присвячена місту – побратиму Далласа – Харкову.

«Наявність української книжкової полички – це можливість для світу відкривати наших авторів і дізнаватися про історію України з першоджерел», – наголосила перша леді.

Україномовний аудіогід запрацював у даллаському Музеї Голокосту та прав людини. Такі аудіогіди вже є в 118 памʼятках 59 країн.

Серед трагедій, представлених у галереї музею, – Голодомор-геноцид в Україні (1932–1933) як один із прикладів масового злочину проти людяності.

«Тому особливо важливо, що відтепер експозиції музею заговорять українською мовою. Дякую Генеральному консульству України в Х’юстоні та всім причетним. І дякую музею за збереження нашої історії також. Надто зараз, коли боремося проти чергової спроби нас знищити», – зауважила Олена Зеленська.