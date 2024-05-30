Угода про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Ісландією

Вступ

Україна та уряд Ісландії (далі – Учасники, або Україна та Ісландія) підтверджують своє засудження агресивної війни Росії проти України, що триває, явного порушення міжнародного права, зокрема Статуту Організації Об’єднаних Націй.

Повномасштабна агресивна війна Росії проти України призвела до величезних руйнувань і жертв серед цивільного населення та має колосальні наслідки для України, всієї Європи та міжнародної спільноти. Повернення війни на Європейський континент є грубим нагадуванням про загарбницьку та агресивну поведінку Росії, що є прямим порушенням міжнародного права та європейської безпеки.

Ісландія підтверджує свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік, включно з територіальним морем.

Ісландія висловлює глибоке визнання стійкості та духу українського народу, який продовжує виявляти надзвичайну рішучість у здійсненні свого невід’ємного права на самооборону, закріпленого у статті 51 Статуту ООН. Самооборона України від російської агресії – це також боротьба за демократичні цінності та європейську безпеку, а отже, життєво важлива і для ісландських інтересів та безпеки Ісландії.

Ісландія разом із країнами Північної Європи якнайшвидше підтримала Спільну декларацію про підтримку України від 12 липня 2023 року (далі – Декларація «Групи семи»), ухвалену «Групою семи» (G7) та ЄС на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Під час другого саміту Україна – Північна Європа, який відбувся в Осло 13 грудня 2023 року, лідери північних країн, включно з Ісландією, підтвердили свою підтримку Декларації «Групи семи» та непохитну підтримку України. Вони підтвердили своє незмінне зобов’язання надавати широку військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні, індивідуально та колективно як країни Північної Європи, а також у межах інших міжнародних форматів і платформ. Вони погодилися розпочати двосторонні переговори з Україною щодо зобов’язань у сфері безпеки, які будуть формалізовані у тісній координації із союзниками та партнерами в межах «Групи семи». Цим документом Ісландія закріплює свої довгострокові двосторонні зобов’язання у сфері безпеки перед Україною.

Як уже неодноразово наголошувалося, країни Північної Європи об’єдналися для зміцнення стійкості й здатності України до самозахисту та залишаються готовими підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для відновлення її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Країни Північної Європи зобов’язуються підтримувати Україну, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, відбудовує свою економіку, захищає своїх громадян і просуває програму реформ у процесі інтеграції у євроатлантичну спільноту.

Відзначаючи багаторічні дипломатичні відносини та дружбу, що існують із моменту відновлення Україною незалежності у 1991 році, Учасники вирішили поглиблювати своє співробітництво та партнерство шляхом виконання довгострокових двосторонніх зобов’язань у сфері безпеки, викладених у цій Угоді, які ґрунтуються на спільних інтересах у підтримці міжнародного миру й захисті основоположних прав і свобод людини.

I. Всебічна і довгострокова підтримка України

1. Цією Угодою Україна та Ісландія вирішили поглиблювати своє співробітництво та партнерство, які ґрунтуються на спільній зацікавленості у підтримці міжнародного права та правопорядку й захисті основоположних прав і свобод людини.

2. Зобов’язання Ісландії щодо безпеки та довгострокової підтримки України відповідають парламентській резолюції про підтримку України, ухваленій Альтингом – парламентом Ісландії – 29 квітня 2024 року (далі – Парламентська резолюція). Крім того, ці зобов’язання мають на меті доповнити внесок інших учасників Декларації «Групи семи», включно з ЄС та країнами Північної Європи. Зобов’язання Ісландії щодо безпеки України узгоджені із союзниками та партнерами.

3. Ісландія готова проводити консультації з Україною на постійній основі зі стратегічних питань, а також узгоджувати та координувати допомогу, що надається з метою посилення боротьби України під час захисту від російської агресії. Крім того, Ісландія підтримуватиме, серед іншого, регулярний стратегічний діалог між країнами Північної Європи та Україною щодо зміцнення обороноздатності, стійкості України та її реформ.

4. Зобов’язання Ісландії, викладені в цій Угоді, охоплюють стратегічний вибір і передбачають всебічну підтримку невід’ємного права України на самооборону від повномасштабної агресивної війни Росії, запобігання значній ескалації та стримування майбутньої російської агресії. Будь-яке розширення зобов’язань у сфері безпеки відбуватиметься шляхом діалогу між учасниками та в координації із союзниками та партнерами.

5. Ісландія надаватиме всебічну та довгострокову економічну, гуманітарну та оборонну підтримку Україні відповідно до Парламентської резолюції.

6. Підтримка Ісландії ґрунтуватиметься на потребах України, зокрема, як це передбачено в Українській формулі миру, і координуватиметься з іншими міжнародними зусиллями. Як і раніше, Ісландія прагнутиме надавати найбільш ефективну та гнучку підтримку Україні в її захисті та на шляху до майбутнього членства у Європейському Союзі (ЄС) та Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

7. У 2022 та 2023 роках уряд Ісландії надав Україні приблизно 2,9 млрд ісландських крон на економічну та гуманітарну підтримку та 2,6 млрд ісландських крон на підтримку оборони України. У Парламентській резолюції Ісландія зобов’язалася виділяти щонайменше 4 млрд ісландських крон щорічно протягом 2024–2028 років за умови щорічного затвердження цих виплат парламентом. Загальний бюджет, розподіл між військовою та цивільною підтримкою, а також виплати на конкретні потреби визначатимуться щорічно. У 2024 році Ісландія зобов’язалася виділити 2 млн євро для чеської ініціативи на закупівлю боєприпасів на підтримку України.

8. Зобов’язання Ісландії підтримувати Україну протягом п’ятирічного періоду, охопленого Парламентською резолюцією, підтверджує народу України та міжнародній спільноті, що Ісландія підтримує Україну в довгостроковій перспективі. Ісландія продовжуватиме свою багатосторонню допомогу Україні протягом десятирічного строку дії цієї Угоди. Ісландія нагадує, що національне бюджетне законодавство застосовується до цієї Угоди та вимагає чіткого дозволу парламенту.

II. Політичне співробітництво

Справедливий мир

9. Учасники визнають, що Україна та Європа загалом не будуть у безпеці доти, доки не буде справедливого миру, за якого поважаються права України відповідно до міжнародного права, включно зі Статутом ООН.

10. Таким чином, Україна та Ісландія працюватимуть разом на двосторонньому рівні та на міжнародних форумах задля досягнення справедливого й тривалого миру за широкої глобальної підтримки, яка ґрунтується на Українській формулі миру, яку Ісландія підтримує. Ісландія продовжуватиме свої дипломатичні зусилля з просування Української формули миру на глобальному рівні. Ісландія також братиме участь і підтримуватиме імплементацію Української формули миру.

Посилене дипломатичне представництво

11. Попри те, що Посольство Ісландії у Варшаві акредитоване в Україні, Ісландія також посилить своє дипломатичне представництво в Києві з метою сприяння більш глибоким і регулярним контактам з урядовими установами, парламентом, громадянським суспільством і приватним сектором в Україні. Це забезпечить всебічне розуміння потреб України у підтримці в контексті російської агресії.

Європейська та євроатлантична інтеграція

12. Україна зобов’язується впроваджувати реформи, визначені ЄС, Міжнародним валютним фондом (МВФ), Світовим банком (СБ) та НАТО, що охоплюють, серед іншого, урядування, прозорість, боротьбу з корупцією та демократичний контроль над Силами безпеки й оборони. Реалізація Україною цих реформ має ключове значення для її євроатлантичних прагнень.

13. Учасники підтверджують, що Україна є невід’ємною частиною євроатлантичної та глобальної безпеки. Ісландія віддана підтримці зусиль України у проведенні реформ на шляху до майбутнього членства в НАТО, зокрема, але не обмежуючись, шляхом поглиблення практичної та політичної співпраці через Комплексний пакет допомоги НАТО, адаптовану Річну національну програму України та новостворену Раду Україна – НАТО. Ісландія нагадує, що Україна належить до євроатлантичної сім’ї і стане членом НАТО.

14. Учасники підтверджують, що Україна є частиною європейської сім’ї та що її майбутнє – у європейських структурах співробітництва.

Відповідальність

15. Учасники підтверджують свою відданість забезпеченню відповідальності за міжнародні злочини, скоєні в Україні та проти неї, включно зі злочином агресії. Учасники продовжать свою роботу, зокрема в межах коаліції з пошуку опцій для створення трибуналу щодо злочину агресії проти України.

16. Учасники наголошують на своїй стійкій відданості притягненню до відповідальності винних у воєнних злочинах та інших міжнародних злочинах, скоєних у зв’язку з агресивною війною Росії проти України, зокрема відшкодування будь-якої шкоди, заподіяної такими діями, що також сприятиме стримуванню майбутніх нападів та підтримці відновлення України. Учасники погоджуються, що необхідно забезпечити відповідальність за такі злочини за міжнародним правом, які були скоєні російським керівництвом та іншими російськими громадянами, зокрема військовослужбовцями російських збройних сил на території України, шляхом проведення належних, справедливих і незалежних розслідувань та судового переслідування на національному або міжнародному рівнях, а також забезпечити неухильне дотримання норм міжнародного гуманітарного права з метою запобігання майбутнім злочинам.

17. Учасники продовжуватимуть сприяти ефективному внутрішньому розслідуванню та переслідуванню міжнародних злочинів в Україні та продовжуватимуть підтримувати роботу Офісу Генерального прокурора (Україна) та Міжнародного кримінального суду. Учасники підтверджують, що Російська Федерація має бути притягнута до відповідальності щодо заподіяння втрат або збитків фізичним та юридичним особам, а також державі Україна через її міжнародно-протиправні діяння в Україні або проти України, включно з її агресією в порушення Статуту ООН. Російські суверенні активи повинні залишатися замороженими доти, доки Російська Федерація не сплатить відшкодування за збитки, завдані Україні.

18. Учасники продовжуватимуть взаємодію в межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, створеної 2 лютого 2024 року, та реалізацію цілей, визначених її Рамковим документом; сприятимуть міжнародним зусиллям щодо притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за організацію незаконної депортації та переміщення українських дітей, відповідно до норм міжнародного права та рішень міжнародних судових інституцій; сприятимуть у наданні всієї необхідної допомоги дітям та їхнім сім’ям, які постраждали від незаконної депортації та примусового переміщення Російською Федерацією, з метою їхнього повернення та реінтеграції, а також відновлення їхнього добробуту, здоров’я та благополуччя з урахуванням найкращих інтересів дитини.

Компенсація за збитки, втрати або шкоду, завдані російською агресією

19. Учасники підтверджують, що Росія повинна заплатити за довгострокову відбудову України. Ісландія, працюючи зі своїми партнерами, продовжуватиме вивчати всі законні шляхи, що відповідають чинним договірним зобов’язанням та міжнародному праву, за допомогою яких російські активи можуть бути використані для підтримки України.

20. Як пріоритет Учасники продовжуватимуть працювати разом із партнерами-однодумцями над встановленням компенсаційного механізму для забезпечення відшкодування збитків, втрат або шкоди, завданих агресією Росії, як це передбачено Статутом Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, затвердженим Резолюцією Комітету міністрів Ради Європи CM/Res(2023) на саміті Ради Європи у Рейк’явіку у травні 2023 року. У зв’язку з цим учасники розглянуть відповідні способи фінансування компенсаційного механізму, що відповідає міжнародному праву, з метою забезпечення швидкої та належної компенсації жертвам агресії.

Санкції

21. Учасники продовжуватимуть працювати над тим, щоб ціна агресії для Росії і далі зростала, зокрема за допомогою санкцій та експортного контролю. Учасники визнають важливість санкцій для обмеження доступу Росії до фінансів, товарів, технологій та послуг, які вона використовує у своїй агресивній війні, для скорочення джерел надходжень Росії, а також у стримуванні майбутніх нападів, включно із заходами, спрямованими на боротьбу з обходом цих заходів у третіх країнах.

22. Ісландія продовжуватиме тісно співпрацювати з ЄС у підтримці тиску на Росію за допомогою жорстких міжнародних санкцій, які охоплюють санкції проти секторів російської економіки та осіб у Російській Федерації або за її межами, які підтримують війну, або наживаються на ній, або допомагають обходити санкції в третіх країнах, а також у боротьбі з ухиленням від санкцій доти, доки триватиме агресивна війна Росії проти України та не буде відновлено територіальну цілісність України. Ісландія співпрацюватиме та підтримуватиме рішучі дії ЄС щодо боротьби з усіма формами обходу санкцій.

23. Україна та Ісландія надаватимуть одна одній актуальну інформацію про підстави для санкцій та іншу відповідну інформацію згідно з відповідними зобов’язаннями.

ІІІ. Підтримка, пов’язана з обороною

Всебічна й довгострокова підтримка обороноздатності, стійкості та стримування з боку України

24. Ця Угода про зобов’язання у сфері безпеки охоплює поточні, заплановані та майбутні внески в обороноздатність та стійкість України, а також у майбутнє стримування російської агресії.

25. Ісландія підтримуватиме зусилля, спрямовані на підвищення спроможності Сил безпеки й оборони України захищати себе від російської агресії сьогодні, стримувати агресію в майбутньому та посилювати оперативну сумісність зі стандартами НАТО.

26. Ісландія співпрацюватиме з Україною з метою сприяння розвитку української оборонної промисловості, де це можливо. Ісландія підтримуватиме інтеграцію оборонної промисловості України до структур безпеки й оборони НАТО.

27. Україна забезпечить, щоб ісландська допомога у сфері оборони використовувалася виключно для самооборони України та застосовувалася Силами безпеки й оборони України проти військових цілей відповідно до міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права. Учасники співпрацюватимуть з метою запобігання нецільовому використанню та незаконному обігу військових засобів, наданих Україні.

28. Ісландія продовжуватиме надавати підтримку у сфері оборони у гнучкий та оперативний спосіб. Ісландія надаватиме Україні підтримку у сфері оборони та продовжуватиме посилювати зусилля в межах тренувальних програм для задоволення нагальних потреб на полі бою. Ці зусилля необхідні для повного відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік.

Навчальні програми

29. Ісландія разом з іншими союзниками продовжуватиме проводити навчання, зокрема програми з підготовки інструкторів, з метою покращення спроможностей України в цій сфері, а також підтримуватиме ці зусилля шляхом надання необхідного обладнання. На сьогодні ці зусилля охоплюють:

a) проведення навчань зі знешкодження вибухонебезпечних предметів в Україні, надання обладнання та підтримки в розробці й досягненні міжнародних стандартів розмінування;

b) навчання українських польових медиків, а також передача обладнання, призначеного для догляду за пораненими і хворими в польових умовах;

c) внески у розбудову потенціалу морської галузі України шляхом проведення тренувань на морі.

Пропоновані навчальні програми можуть змінюватися відповідно до потреб України та можливостей Ісландії.

Міжнародні фонди з підтримки України

30. Ісландія надаватиме оборонну підтримку Україні через міжнародні та багатосторонні інструменти, відповідно до потреб України, зокрема за допомогою таких зусиль, як:

Комплексний пакет допомоги НАТО для України (UCAP) і Міжнародний фонд для України під керівництвом Великої Британії; Контактна група з питань оборони України, зокрема через коаліцію з розмінування та ІТ-коаліцію, на підтримку зусиль зі збільшення спроможності та стійкості України; інші зусилля, що доповнюють, підсилюють або замінюють поточну підтримку.

Надання спорядження, матеріалів і транспорту

31. Ісландія готова фінансувати, закуповувати та постачати оборонні матеріали та спорядження. Ісландія зобов’язується продовжувати надавати підтримку в частині транспортування військових вантажів та обладнання в Україну від союзників у НАТО зафрахтованими вантажними літаками.

32. Для задоволення потреб жінок-військовослужбовиць України Ісландія надала фінансування на закупівлю військової форми, бронежилетів, а також медичних та гігієнічних засобів. Ісландія продовжуватиме підтримувати зусилля, спрямовані на забезпечення спорядження спеціально для жінок Сил безпеки й оборони.

Кібербезпека та протидія дезінформації

33. Учасники співпрацюватимуть з метою надання Україні можливості запобігати, виявляти та протидіяти російській кіберагресії, кібершпигунству та веденню гібридної війни, зокрема шляхом посилення співробітництва у сфері кібердипломатії, підвищення кіберстійкості, а також надання технічної допомоги Україні.

34. Учасники визнають, що Російська Федерація продовжує маніпулювати інформацією на підтримку своєї війни проти України. Учасники посилюватимуть співробітництво у сфері протидії дезінформації та втручанню з боку Росії та будь-яких інших суб’єктів з метою сприяння розвитку своїх спроможностей протидіяти гібридним загрозам, зловмисній пропаганді та дезінформаційним кампаніям, що впливають на національну безпеку, а також працюватимуть над організацією спільних освітніх і навчальних програм для експертів.

Співробітництво у сфері розвідки та безпеки

35. Учасники посилюватимуть співробітництво у сфері розвідки та безпеки відповідно до застосовних правових вимог і можливостей.

36. Учасники прагнутимуть укласти Угоду про взаємну охорону секретної інформації між своїми країнами, що сприятиме ширшому обміну інформацією між різними українськими та ісландськими державними установами.

Безпека на морі

37. Ісландія сприятиме розбудові спроможностей України в морській галузі шляхом співробітництва з державами-союзниками та партнерами. Розвиток морського флоту України буде досягнутий завдяки зусиллям із розбудови спроможностей, промислового співробітництва та підготовки кадрів, а також шляхом внесків.

38. Учасники прагнутимуть координувати свої зусилля щодо зміцнення міжнародного співробітництва у сфері безпеки на морі відповідно до Конвенції ООН з морського права та інших міжнародно-правових документів. Україна та Ісландія працюватимуть над варіантами підтримки Ісландією України у розвитку військово-морських спроможностей України.

ІV. Цивільна підтримка

39. Від початку повномасштабної російської агресії Ісландія надає цивільну підтримку Україні для забезпечення стійкості, відбудови та допомоги постраждалому від війни населенню. Ця Угода щодо зобов’язань у сфері безпеки визнає продовження таких зусиль.

Гуманітарна допомога та захист цивільного населення

40. Ісландія надаватиме гуманітарну допомогу відповідно до потреб України з метою порятунку життів, полегшення страждань та захисту цивільного населення. Підтримка надаватиметься переважно через ключових партнерів Організації Об’єднаних Націй, Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) та партнерів із громадянського суспільства.

Економічна підтримка для забезпечення основних послуг та відбудови

41. Ісландія надаватиме економічну допомогу для підтримки української економіки та надання основних послуг населенню України. Така допомога буде спрямована як на задоволення нагальних потреб, так і на підтримку відбудови та створення основи для сталого розвитку.

42. Підтримка Ісландії й надалі ґрунтуватиметься на потребах України, надаючи пріоритет тим сферам, у яких Ісландія має досвід і знання та може бути корисною. Особлива увага приділятиметься основним потребам, зміцненню соціальної та цивільної інфраструктури, зокрема у сфері освіти, енергетичної безпеки та енергетичного переходу.

43. Ісландія продовжуватиме підтримувати зусилля з відновлення та відбудови, а також захисту критично важливої інфраструктури, необхідної для забезпечення населення України електроенергією, теплом, водою, освітою та іншими послугами у спосіб, що є водночас екологічно стійким і життєздатним.

44. Ісландія продовжує підтримувати порядок денний реформ в Україні та надаватиме підтримку у сфері демократії, прав людини та гендерної рівності, включно з питаннями жінок, миру та безпеки.

45. Ісландія надаватиме свою підтримку через ключових партнерів, таких як Світовий банк, у межах якого Ісландія надала фінансування Цільовому фонду відбудови України (URTF), та Спеціальна програма відновлення України та Молдови (SPUR) у межах Кризового фонду Міжнародної асоціації розвитку (IDA). Ісландія також продовжуватиме активно працювати в межах МВФ для забезпечення макрофінансової допомоги та подальшої міжнародної координації.

46. Підтримка з боку Ісландії також здійснюватиметься у співпраці з іншими партнерами, міжнародними організаціями та через організації громадянського суспільства, а можливості для посилення двостороннього співробітництва розвиватимуться й надалі. Ісландія продовжуватиме працювати над розширенням приватного сектору та збільшенням зовнішньої торгівлі між Україною та Ісландією.

V. Зобов’язання щодо впровадження реформ

47. Ісландія визнає значний прогрес, досягнутий Україною у впровадженні реформ. Україна підтверджує свою незмінну відданість упровадженню реформ, зокрема у сферах урядування, боротьби з корупцією та секторі безпеки й оборони. Україна зобов’язується продовжувати впроваджувати реформи з метою підтримки та захисту демократії та верховенства права в Україні.

48. Ісландія надаватиме технічні та фінансові ресурси для підтримки України на шляху реформ. Це передбачає підтримку процесу реформ в Україні на шляху до майбутнього членства в ЄС і НАТО.

49. Україна зобов’язується й надалі впроваджувати реформи, спрямовані на покращення урядування шляхом посилення інституційного контролю, підвищення стійкості та розбудови справедливого та інклюзивного суспільства. Україна активно працюватиме над зміцненням суспільної довіри до верховенства права та посиленням незалежності судової влади.

50. Україна зобов’язується сприяти боротьбі з корупцією на всіх рівнях суспільства в державному секторі, приватному секторі та громадянському суспільстві. Це охоплює забезпечення достатніх ресурсів для незалежних антикорупційних інституцій на користь суспільства загалом.

51. Учасники співпрацюватимуть у боротьбі з небезпечною організованою злочинністю (НОЗ).

52. Україна зобов'язується просувати й розвивати демократичний контроль і нагляд над своїми Силами безпеки й оборони, а також у більш широкому секторі безпеки й оборони, зосереджуючись на подальшому вдосконаленні нагляду, підзвітності та прозорості в інститутах безпеки, що має важливе значення для розбудови їхньої легітимності, ефективності та підзвітності.

VI. Співробітництво у разі майбутнього збройного нападу

53. У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну, за запитом будь-якого з Учасників, Учасники проведуть консультації протягом 24 годин у двосторонньому форматі або іншими каналами, які вони обидва вважатимуть прийнятними, з метою визначення відповідних подальших кроків.

54. Ісландія, за таких обставин, відповідно до своїх правових та конституційних вимог надаватиме швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, де це необхідно, і економічну допомогу, щоб накласти на Росію економічні та інші витрати, зокрема шляхом приєднання до санкцій, прийнятих ЄС, і консультуватиметься щодо потреб України під час здійснення нею свого права на самооборону, закріпленого у статті 51 Статуту ООН.

55. З метою забезпечення найширшої та найефективнішої колективної відповіді на майбутні збройні напади Учасники можуть вносити зміни до цих положень для узгодження з будь-яким механізмом, який вони можуть згодом погодити з іншими міжнародними партнерами, включаючи учасників Декларації Групи семи.

VII. Консультації, координація та перегляд

56. З метою сприяння виконанню цієї Угоди щодо зобов’язань у сфері безпеки та забезпечення постійного стратегічного діалогу між Учасниками будуть створені відповідні консультаційні структури.

57. Учасники, у разі необхідності, визначать уповноважені органи для розроблення та виконання двосторонніх угод відповідно до напрямів співробітництва, визначених цією Угодою.

58. Зобов’язання щодо безпеки підлягають постійному перегляду з метою моніторингу прогресу у виконанні з особливим акцентом на дотриманні підзвітності та прозорості.

VIIІ. Прикінцеві положення

59. Ця Угода може бути змінена та доповнена, зокрема шляхом включення додатків, у будь-який час за письмовою згодою Учасників.

60. Будь-які розбіжності між Учасниками, що виникають у зв’язку з тлумаченням та/або виконанням цієї Угоди, вирішуватимуться за взаємною згодою шляхом переговорів або консультацій між Учасниками.

61. Ця Угода набирає чинності з дати її підписання і діє протягом десяти років.

62. Учасники можуть спільно ухвалити рішення про продовження дії цієї Угоди шляхом повідомлення не пізніше ніж за 6 (шість) місяців до закінчення десятирічного періоду.

63. Водночас та відповідно до Декларації «Групи семи» Учасники поділяють думку, що ця Угода не перешкоджає шляху України до майбутнього членства у євроатлантичній спільноті.

64. У разі якщо Україна стане членом НАТО до закінчення строку дії цієї Угоди, Учасники ухвалять рішення щодо її майбутнього статусу.

65. Дія цієї Угоди може бути припинена будь-яким з Учасників шляхом письмового повідомлення про це іншого Учасника. Дія цієї Угоди буде припинена через 6 (шість) місяців з дати отримання такого повідомлення. Припинення дії Угоди не вплине на виконання поточних заходів або проєктів, рішення щодо яких було ухвалене до дати припинення її дії, якщо тільки Учасники не вирішать інакше.

Підписано в Стокгольмі 31 травня 2024 року у двох примірниках англійською та українською мовами, у разі будь-яких розбіжностей англійська версія матиме переважну силу.

За Україну: Володимир Зеленський, Президент

За Ісландію: Б’ярні Бенедіктссон, Прем’єр-міністр