Угода про зону вільної торгівлі між Україною й Туреччиною є результатом трьох десятиліть співпраці й дружби двох країн – Володимир Зеленський

У присутності Президента України Володимира Зеленського та Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана у Києві укладено Угоду про вільну торгівлю між Україною й Туреччиною.

Документ підписали Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш.

Глава Української держави відзначив, що візит Реджепа Таїпа Ердогана до України відбувається в історичний день, адже рівно 30 років тому дві країни встановили дипломатичні відносини.

«Сьогодні вінцем трьох десятиліть співпраці й дружби стала дуже знакова подія – наші країни уклали Угоду про зону вільної торгівлі. Це історичний момент. Я вітаю наші дружні народи. Я вітаю всіх із цим важливим кроком. Дякую нашим командам, які вели ці переговори. Ми пройшли довгий і важкий шлях, щоб відкрити нові горизонти співпраці», – сказав Президент України.

За словами Глави держави, цей документ дає нові можливості для бізнесу, відкриває нові ринки, дає нові здобутки й прибутки, нові робочі місця, інвестиції, зростання ВВП двох країн і добробуту наших народів.

«Навіть до підписання Угоди наша взаємна торгівля встановила рекорд і зросла за минулий рік до 7 мільярдів доларів – більш ніж наполовину. Це доказ, що наша мета, прагнення президентів двох країн – а це 10 мільярдів доларів, – більш ніж реальна. А Угода про вільну торгівлю допоможе досягти її більш швидко, ніж очікували», – наголосив Володимир Зеленський.

«На наших перемовинах ми розглянули кроки, які можна зробити, щоб довести до рівня 10 мільярдів доларів наш товарообіг, який минулого року продемонстрував зростання у 60% і сягнув 7,5 мільярда доларів. Щиро вірю, що Угода про вільну торгівлю, яка була щойно підписана, допоможе нам швидко досягти цієї мети», – сказав Реджеп Таїп Ердоган.

Угода про вільну торгівлю між урядом України та урядом Турецької Республіки покликана сприяти розвитку торговельно-економічного співробітництва між країнами шляхом запровадження режиму вільної торгівлі. Очікується, що документ сприятиме активізації торгівлі між двома країнами, зростанню експорту у зв’язку з отриманням вітчизняними виробниками переваг від лібералізації ринку товарів і послуг Турецької Республіки, відкриттю можливостей для трансферу технологій та модернізації виробництва в Україні, створенню нових робочих місць, обміну досвідом тощо.

Йдеться про поступову суттєву лібералізацію у торгівлі товарами протягом перехідного періоду, починаючи з дати набрання чинності Угодою, та поступову лібералізацію торгівлі послугами.

Створюється Спільний комітет, діяльність якого спрямована на забезпечення належного та ефективного виконання Угоди.

Положення документа в частині товарів охоплюють питання доступу до ринку, національного режиму внутрішнього оподаткування та регулювання, класифікації та оцінки товарів, мита, платежів та інших зборів, правил погодження, випадків обмеження імпорту та експорту, обміну даними щодо використання переваг, експортних субсидій та заходів еквівалентної дії, свободи транзиту транспорту. Закріплюється порядок скасування мит, застосування санітарних та фітосанітарних заходів, технічних бар’єрів у торгівлі, двосторонніх та глобальних захисних заходів, антидемпінгових та компенсаційних заходів, регулювання інтелектуальної власності тощо.

У частині послуг положення Угоди охоплюють питання доступу до ринку, внутрішнього регулювання застосування режиму найбільшого сприяння, взаємного визнання компетенцій постачальників послуг, прозорості та розкриття конфіденційної інформації, монополій та ексклюзивних постачальників послуг, ділової практики, платежів та переказів, обмежень для захисту платіжного балансу, графіка специфічних зобов’язань та їх зміни, надзвичайних захисних заходів. Крім того, документ передбачає вжиття сторонами заходів з метою сприяння взаємній комерційній присутності, зокрема шляхом спрощення процедур задля полегшення діяльності, а також заохочення взаємних інвестицій та усунення перешкод для використання та розвитку електронної комерції. Також регулюються питання конкуренції та розв'язання суперечок.

Задля подальшого сприяння торгівлі товарами Угода передбачає спрощення сторонами, наскільки це можливо, процедур торгівлі згідно з їхніми зобов’язаннями за Угодою СОТ про спрощення процедур торгівлі; стимулювання багатосторонньої співпраці сторін для посилення їхньої участі у розвитку та впровадженні міжнародних правил поведінки та рекомендацій щодо сприяння торгівлі.