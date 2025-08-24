Україна й Литва домовилися поглибити співпрацю для повернення дітей, яких викрала Росія

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра і перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця провели зустріч із заступницею міністра закордонних справ Литви Габією Грігайте-Даугірде та Надзвичайним і Повноважним Послом Литви в Україні Інгою Станітє-Толочкєнє.

Ірина Мудра й Сергій Кислиця подякували за непохитну підтримку України та зусиль, спрямованих на покарання воєнних злочинців і відновлення справедливості.

Під час зустрічі обговорили напрацювання дієвих механізмів для повернення українських дітей, яких Росія незаконно депортувала та примусово перемістила. Це одне з ключових питань, роботу над якими Президент України доручив посилити команді Офісу та дипломатичному корпусу.

Сторони домовилися поглибити співпрацю та залучити інші країни. Зокрема, ідеться про іноземний моніторинг тимчасово окупованих територій щодо впливу пропаганди на дітей, проросійського патріотичного перевиховання, фільтраційних таборів, а також про повернення дітей на підконтрольну Україні територію.

Окрема увага – фіналізації створення Спеціального трибуналу та Компенсаційної комісії, яка займатиметься розглядом заяв постраждалих від російської агресії, а також створенню Компенсаційного фонду, що має стати джерелом виплат компенсацій постраждалим. Є домовленість працювати разом для пошуку можливості спрямувати заморожені російські активи на користь України та знайти інші джерела для наповнення фонду.

Крім того, обговорили євроінтеграційний шлях України й посилення санкційного тиску на Росію та Білорусь, зокрема ухвалення 19-го пакета санкцій ЄС.

Габія Грігайте-Даугірде запевнила, що Литва продовжить підтримку України й надалі сприятиме розслідуванню російських злочинів і притягненню політичного та військового керівництва РФ до відповідальності.