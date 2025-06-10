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Саміт Україна – Південно-Східна Європа

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Україна продовжить допомагати Молдові, щоб упередити енергетичну та інші потенційні кризи, які можуть бути спричинені гібридними загрозами – Президент

11 червня 2025 року - 20:42

Україна продовжить допомагати Молдові, щоб упередити енергетичну та інші потенційні кризи, які можуть бути спричинені гібридними загрозами – Президент

Україна продовжить допомагати Молдові, щоб не допустити енергетичної кризи та запобігти тиску з боку Росії. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції учасників саміту Україна – Південно-Східна Європа в Одесі.

Глава держави наголосив: Україна була готова надати підтримку Молдові, щоб Росія не використала енергетичний шантаж як інструмент тиску на країну та Президентку Маю Санду.

«Ми розуміли, що це штучні кроки Російської Федерації. Тому зрозумілі кроки, як запобігти цьому. Непросто, але ми тут стоїмо поруч із Молдовою та будемо продовжувати, хоч би як важко нам було. Ми продовжуватимемо робити все, щоб там було менше ризиків», – зазначив Володимир Зеленський.

Мая Санду додала, що Молдова співпрацює з інституціями України та Румунії для протидії російським гібридним загрозам. За її словами, завдяки такій взаємодії вдається запобігти спробам Росії дестабілізувати політичну ситуацію в країні.

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Саміт Україна – Південно-Східна Європа

11 червня 2025 року - 17:32
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