Відповідь на російський терор може бути лише одна: більше сили, ППО та тиску на Росію, щоб вони реально відповідали за все – звернення Президента
Відповідь на російський терор може бути лише одна: більше сили, ППО та тиску на Росію, щоб вони реально відповідали за все – звернення Президента

10 жовтня 2025 року - 21:35

10 жовтня 2025 року - 21:35

Президент вручив ордени «Золота Зірка» Героям України та передав нагороди рідним загиблих Героїв
Президент вручив ордени «Золота Зірка» Героям України та передав нагороди рідним загиблих Героїв

11 жовтня 2025 року - 12:16

11 жовтня 2025 року - 12:16

Україна синхронізувала санкції з Японією та запровадила обмежувальні заходи проти осіб і підприємств, які причетні до підтримки російської воєнної машини й обходу санкцій

11 жовтня 2025 року - 17:07

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо синхронізації санкцій з Японією та підписав відповідний указ.

Під санкції потрапили вісім фізичних і 14 юридичних осіб, які причетні до підтримки російської воєнної машини й обходу санкцій.

Серед них генеральний директор «Алроси» Павло Маріничев, компанія якого забезпечує російський бюджет прибутками від видобутку алмазів, директор Тульського патронного заводу Сергій Лукін, а також представник північнокорейської компанії KOMID Рім Йон Хьок, який бере участь у постачанні зброї до Росії.

Крім того, санкції застосовані до підприємств російського ОПК, зокрема до «Стауту» й Центру інноваційних технологій та інжинірингу, що постачають електронні компоненти, обладнання й системи зв’язку для російської армії. Також під санкції потрапила приватна військова компанія «Конвой», яка створена на тимчасово окупованій території України та яку фінансують російський олігарх Аркадій Ротенберг і підсанкційний банк ВТБ.

Від червня цього року Україна ухвалила вже вісім санкційних пакетів і синхронізувала санкції із США, Канадою, Великою Британією і Японією, а також з усіма санкційними пакетами Європейського Союзу.

Загалом Україна запровадила обмеження проти 281 фізичної і 633 юридичних осіб, які пов’язані з російським військово-промисловим комплексом, фінансово-банківською системою Росії, служінням окупанту на тимчасово окупованих територіях України, а також залучені до обходу санкцій, функціонування російського тіньового флоту й викрадення українських дітей.

Синхронізація санкцій із партнерами має велике значення для унеможливлення їх обходу та посилення економічного тиску на Росію. Україна розраховує на повну синхронізацію наших санкцій у юрисдикціях країн-партнерів.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №778/2025

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 жовтня 2025 року "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"
