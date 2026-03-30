Україна та Болгарія підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки

У Києві Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Болгарії Андрей Гюров підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки щонайменше на 10 років.

Угода закріплює, що Болгарія продовжить надавати Україні військову допомогу та розвиватиме оборонно-промислову співпрацю. Болгарія зацікавлена у співвиробництві дронів і боєприпасів у межах програми SAFE. Будуть створені спільні виробництва на території України та Болгарії, а також відбуватимуться спільні навчання.

​Україна та Болгарія взаємодіятимуть у сферах розвідки та безпеки, протидії гібридним загрозам та дезінформації, а також зміцнюватимуть безпеку в Чорноморському регіоні.

Окрема увага – енергетичній безпеці. Країни працюватимуть над тим, щоб енергетичний коридор був повністю активним.

Країни співпрацюватимуть і в санкційній політиці, гуманітарній сфері та відновленні України.

Болгарія також підтверджує свою підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України, досягнення достойного миру, важливості ролі міжнародних ініціатив, зокрема Коаліції охочих, та створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Загалом Україна уклала вже 29 двосторонніх безпекових угод у межах Спільної декларації G7 про підтримку України, ухваленої у Вільнюсі в липні 2023 року: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом, Румунією, Чехією, Словенією, Ірландією, Грецією, Албанією та Болгарією.