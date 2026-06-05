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Україна та Естонія підписали Спільну декларацію про посилення співпраці у сфері безпеки та оборони

9 червня 2026 року - 17:24

Україна та Естонія підписали Спільну декларацію про посилення співпраці у сфері безпеки та оборони

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом, під час якої лідери підписали Спільну декларацію щодо посилення співпраці у сфері безпеки та оборони.

Документ передбачає допомогу у сфері безпеки, обмін досвідом, співпрацю в оборонній промисловості та ППО, зокрема спільне зобов'язання щодо розвитку багаторівневих можливостей протиракетної оборони у Європі.

Україна та Естонія також продовжують роботу над угодою у форматі Drone Deal. Її проєкт уже перебуває на розгляді естонської сторони.

Глава держави поінформував про потреби в посиленні української протиповітряної оборони та роботу з партнерами над антибалістичним захистом усієї Європи. Президент подякував Естонії за внески в програму PURL і зазначив, що Україна розраховує на подальшу підтримку.

Говорили й про важливість посилення санкційного тиску на РФ та підготовку 21-го пакета санкцій Європейського Союзу. Володимир Зеленський наголосив, що важливо запроваджувати жорсткіші заходи проти російського тіньового флоту в Балтійському морі.

Окрему увагу приділили шляху України до членства у Євросоюзі. Президент зазначив, що наша країна очікує на відкриття всіх шести переговорних кластерів протягом червня – липня.

Володимир Зеленський подякував Естонії й особисто Прем’єр-міністру за підтримку України та вручив Крістену Міхалу орден князя Ярослава Мудрого II ступеня.

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Робочий візит Президента до Естонії для участі в саміті Україна – країни Північної Європи та Балтії

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