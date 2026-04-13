Україна та Норвегія зробили перший крок до Drone Deal: Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере підписали Спільну декларацію про поглиблення співпраці у сфері оборони та безпеки

В Осло Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере зробили перший крок до Drone Deal та підписали Спільну декларацію про поглиблення співпраці у сфері оборони та безпеки.

У документі визначені ключові напрями співпраці, зокрема посилення оборонних спроможностей України. Це забезпечать військова допомога з боку Норвегії та розвиток партнерства у сфері технологій. Пріоритети – протиповітряна оборона, безпілотні системи, радіоелектронна боротьба, морська безпека, логістика та матеріально-технічне забезпечення.

Україна й Норвегія розвиватимуть спільне виробництво та спільну розробку, обмінюватимуться технологіями та масштабуватимуть свої виробничі можливості. Також у документі передбачена підтримка української дронової індустрії.

Окремий фокус – створення інтегрованих багаторівневих систем протиповітряної та протиракетної оборони. Лідери домовилися залучати партнерів, щоб разом працювати над збільшенням виробництва ракет для ППО.