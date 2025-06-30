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Україна та Словаччина обговорили перспективи двосторонніх відносин

1 липня 2025 року - 20:13

Україна та Словаччина обговорили перспективи двосторонніх відносин

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Брусило провів зустріч із генеральним директором з політичних питань Міністерства закордонних справ та європейських питань Словаччини Мартіном Качо.

Ключова тема перемовин – перспективи подальшого діалогу між Україною та Словаччиною і сфери двосторонньої співпраці.

Заступник керівника Офісу Президента поінформував про ситуацію в Україні, зокрема про посилення російських атак із застосуванням близько 500 «шахедів» і ракет різного типу за одну ніч.

«Масштаби російських атак продовжують зростати, що вимагає від міжнародної спільноти відповідної реакції. Важливо синхронізувати санкційну політику. Санкції – це не просто інструмент, це тиск на країну-агресора для позбавлення її можливостей продовжувати цю загарбницьку війну», – наголосив Ігор Брусило.

Під час зустрічі також обговорили можливі спільні проєкти з акцентом на перспективах співпраці у сферах логістики та гуманітарних ініціатив. Зокрема, ішлося про розмінування.

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