Україна та Сполучені Штати розпочали новий етап у двосторонніх відносинах – Володимир Зеленський за результатами переговорів із Джозефом Байденом у Вашингтоні

Україна та Сполучені Штати Америки з початку повномасштабної російської агресії вийшли на рівень союзництва, наповненого реальним змістом. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільного з Президентом США Джозефом Байденом брифінгу за результатами зустрічі у Вашингтоні.

Глава Української держави наголосив, що його нинішній візит до США є історичним у двосторонніх відносинах.

«За 300 днів цієї війни ми розпочали справді новий етап у наших взаєминах – України та США. Ми вийшли на рівень реального союзництва, яке на сто відсотків наповнене реальним змістом. Я сьогодні це відчув на всіх моїх зустрічах, на всіх наших переговорах. Хочу ще раз подякувати пану Президенту Байдену за щиру підтримку і – що дуже важливо – розуміння України. А також за будівництво й підтримання міжнародної коаліції для посилення міжнародного правопорядку», – зазначив Володимир Зеленський.

Він також подякував американському лідеру за особисті зусилля та мудрі кроки, які об’єднують світову спільноту навколо захисту міжнародного права, мирної співпраці та взаєморозуміння, що є корисним не лише для України та США, а й для всіх країн світу.

«Я знаю, що американське лідерство залишиться міцним і глобально відчутним. Сполучені Штати стоятимуть на захисті наших спільних цінностей, цінностей свободи. І я вірю, що попри будь-які персональні зміни у складі Конгресу двопалатна та двопартійна підтримка зберігатиметься. Я дякую всім, хто працює саме заради цього», – заявив Глава Української держави.

Володимир Зеленський повідомив, що на всіх зустрічах сьогодні звучать питання про протидію російському терору та відновлення зруйнованої інфраструктури України, передусім енергетичної.

«Ми маємо пройти цю зиму. Маємо захистити наших людей. Маємо бути й будемо в таких речах максимально конкретними – це ключове гуманітарне питання для нас зараз. Це питання виживання», – наголосив він.

Також, за словами Президента, під час зустрічі обговорювався подальший санкційний та юридичний тиск на державу-терориста.

«Росія має відповідати за все те, що робить проти нашої держави, проти наших людей, проти всієї Європи та вільного світу», – наголосив Володимир Зеленський.

Він також відзначив важливість лідерства США у реалізації української формули миру.

«Ми пропонуємо дуже конкретні пункти й те, що Америка може зробити, щоб допомогти їх виконати. Ми пропонуємо Global Peace Formula Summit, і я вдячний нашим американським союзникам за те, що вони нас чують і відчувають так само, як і ми, наскільки важливо зберігати ініціативу й шукати, як відновити територіальну цілісність України та міжнародний порядок», – зазначив Володимир Зеленський.

Зі свого боку Президент США зауважив, що візит Володимира Зеленського до Вашингтона саме зараз є важливим для того, щоб американський народ і весь світ почули з перших вуст про допомогу й підтримку, необхідну Україні у 2023 році.

«300 днів неспровокованого, несправедливого широкомасштабного нападу на народ України. 300 днів народ України показує Росії та всьому світові стійкість і незламність у боротьбі за свою країну. Скажу всім людям, усьому народу України: ви продемонстрували свою рішучість і впевненість перед імперіалістичними апетитами країни, яка вважала, що зможе вас завоювати, і їй це не вдалося. Ви вистояли й ведете боротьбу», – констатував Джозеф Байден.

Він зазначив, що з моменту вторгнення Росії США та інші країни стали на підтримку України шляхом запровадження санкцій та надання допомоги, зокрема гуманітарної, військової та фінансової. Президент США запевнив, що ця підтримка триватиме.

Серед іншого, Джозеф Байден наголосив, що Сполучені Штати й союзники усвідомлюють важливість допомоги Україні у відбудові енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок атак Росії.

«Росія використовує зиму як зброю. Це приклад тих злочинів, які Росія скоює проти мирного населення України», – заявив Президент США.

Він запевнив Володимира Зеленського та український народ, що американці будуть поруч стільки, скільки необхідно.

«Те, що ви робите, те, чого ви досягли, важливо не лише для України, а й для всього світу. Разом ми будемо й далі підтримувати вогонь демократії, і це світло переможе темряву», – резюмував Джозеф Байден.