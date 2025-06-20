Україна вже використовує перехоплювачі для збиття «шахедів» і нарощує їхнє виробництво – Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з українськими та іноземними журналістами розповів про кроки для посилення захисту українського неба від російського повітряного терору.

«Приблизно третину «шахедів» збивають мобільні вогневі групи. Вони вже майже не покладаються на кулемети. Вони працюють з іншою зброєю. Ми почали використовувати перехоплювачі. Ви повинні знати, що ми над цим питанням працюємо давно», – зазначив Президент.

Глава держави повідомив, що в Україні чотири компанії виробляють перехоплювачі, зокрема дві вже дуже успішні в цьому. За його словами, під час останньої російської атаки українські перехоплювачі вже довели свою ефективність і збили десятки російських дронів.

Їхнє виробництво готова фінансувати Німеччина, є відповідні домовленості з Федеральним канцлером Фрідріхом Мерцом. Також їхнє виробництво підтримає Канада – про це йшлося під час зустрічі з Премʼєр-міністром Марком Карні в межах саміту G7.

Володимир Зеленський зауважив, що Україна вже законтрактувала на цей рік артилерії та дронів більше, ніж у будь-який рік цієї війни.

Крім того, розпочалася програма Build with Ukraine, влітку будуть укладені домовленості про початок експорту наших технологій за кордон у форматі відкриття ліній виробництва в країнах Європи.

«І ми будемо давати відповідні технології і будемо виробляти в їхніх країнах зброю для нас і для них», – зазначив Президент.