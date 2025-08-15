Президент:

Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну, і сподіваємось на сильну позицію Америки – звернення Президента
15 серпня 2025 року - 19:04

Президенти України та США обговорили зустріч на Алясці у двосторонньому форматі, а потім разом з європейськими лідерами

16 серпня 2025 року - 12:40

Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну, і сподіваємось на сильну позицію Америки – звернення Президента

15 серпня 2025 року - 19:02

Президенти України та Аргентини обговорили ситуацію в дипломатії та розвиток двосторонніх відносин

14 серпня 2025 року - 20:01

Робочий візит Президента України до Великої Британії

14 серпня 2025 року - 14:57

Україна запровадила новий санкційний пакет проти російського ВПК, спрямований на виробників дронів з використанням ШІ

17 серпня 2025 року - 10:19

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України. Мова про запровадження санкцій проти російського військово-промислового комплексу, спрямованих на виробників БпЛА з використанням штучного інтелекту та їхніх постачальників.

Обмеження застосовані проти 39 фізичних осіб і 55 компаній (43 російські, 10 китайських, дві білоруські). Серед них – ключові розробники ударних і FPV-дронів («Zala Аеро», «Розумні птахи», КБ «Восток»), постачальники електроніки з Китаю та Білорусі, а також центри, що розробляють ШІ-рішення для дронів, зокрема «Нейролаб» та «Центр безпілотних систем і технологій».

Україна працює з партнерами, щоб реалізувати синхронізацію цих санкцій у світових юрисдикціях.

Президент також підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо внесення змін до Положення про Державний реєстр санкцій стосовно суден та повітряних суден.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №599/2025

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 серпня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №600/2025

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 серпня 2025 року "Про внесення змін до Положення про Державний реєстр санкцій"
