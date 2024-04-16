Україна значно просунулася в реалізації судової реформи – Ірина Мудра

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра під час конференції «Десятиліття трансформації на шляху до доброчесного майбутнього: впровадження антикорупційних реформ та реформ у сфері верховенства права в Україні за підтримки ЄС» розповіла про перебіг судової реформи.

«Попри війну та щоденні біль і втрати ми продовжуємо реалізацію ініційованих Президентом України Володимиром Зеленським у 2019 році реформ. На якісно нових конкурсних засадах сформовано ключові органи суддівського врядування: Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів України. Усі кандидати проходили перевірку на доброчесність і відповідність критеріям професійної етики. До добору залучали визнаних міжнародних експертів», – наголосила Ірина Мудра.

Заступниця керівника Офісу Президента акцентувала, що на шляху до реалізації судової реформи вдалося відновити дисциплінарну функцію Вищої ради правосуддя, упровадити безпрецедентний за відкритістю конкурс до Конституційного Суду та вдосконалити процедури добору кандидатів на посади суддів.

«Я хочу наголосити на нашій повній відданості взятим на себе зобов'язанням щодо фіналізації судової реформи», – зазначила вона.

Ірина Мудра також акцентувала на важливості створення й запуску міжнародних механізмів відновлення справедливості для нашої країни. Ідеться про компенсації для постраждалих унаслідок російського вторгнення та притягнення до відповідальності винних за розв’язану в Україні війну.