Україні потрібно розробити систему «паспортів вакцинації» та збільшувати колективний імунітет від COVID-19 – Володимир Зеленський

Постачання вакцин проти COVID-19 та можливість запровадження «паспортів вакцинації» обговорили на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби, яка відбулася під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Глава держави поцікавився питанням збільшення кількості пунктів для щеплення громадян, а також планами щодо поставок вакцин проти коронавірусу, які Україна очікує найближчим часом.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що відсьогодні вже мають працювати понад 1200 пунктів вакцинації. Також очікується, що найближчим часом Україна отримає в межах програми COVAX 300 тис. доз вакцини AstraZeneca та 117 тис. доз вакцини Pfizer. Вакцинація другою дозою почнеться з кінця травня, тобто через 12 тижнів після першого щеплення. Саме за таким алгоритмом формується найміцніший імунітет.

Тривають переговори щодо прямих контрактів на закупівлю вакцин, що дасть змогу охопити щепленнями якомога більшу кількість українців.

Крім того, було порушено питання впровадження «паспортів вакцинації», що зараз розглядається в багатьох країнах Європи та світу.

«Ці «паспорти» вже розробляються і країнами Європейського Союзу, і США, і Швейцарією, й Ізраїлем – тобто багатьма розвиненими країнами, які активно працюють над створенням колективного імунітету проти коронавірусу. Нам теж треба розробити свою систему відповідної «паспортизації», також для стримування поширення коронавірусної хвороби необхідно охопити 70% дорослого населення щепленнями проти COVID-19», – наголосив Президент.

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що МОЗ і Мінцифри від самого початку стежать за якістю даних у реєстрі вакцинованих. Це дасть змогу відображати «паспорти вакцинації», коли це буде необхідно.

Також порушили питання заборгованості з виплати лікарняних. Міністр соціальної політики України Марина Лазебна поінформувала, що на засіданні уряду вже було ухвалено рішення про виділення коштів для часткового перекриття заборгованості. Зокрема йдеться про 400 млн грн. Кабінет Міністрів і надалі триматиме це питання під контролем, щоб знайти джерела для покриття всіх боргів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на нараді, що на цей час в Україні 316 тис. 777 активних хворих на COVID-19. На першому місці за цим показником місто Київ, на другому – Одеська область, на третьому – Львівська.

«У «червоній» зоні сьогодні перебувають 10 областей і місто Київ. Херсонська область – єдина в «жовтій» зоні. Решта областей – у «помаранчевій». П’ятий тиждень поспіль фіксується зростання кількості госпіталізацій», – зазначив очільник уряду. За його словами, наразі завантажено 44 369 ліжок із 75 158.

Прем’єр-міністр зауважив, що зростає також кількість проведених тестувань. Так, за тиждень було зроблено 326 тис. ПЛР-тестів (за попередній тиждень – 303 тис.), 251 тис. експрес-тестів (за попередній тиждень – 226 тис.) і 125 тис. ІФА-тестів (за попередній тиждень – 117 тис.).

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що Національна поліція України перевірила 71 тис. суб’єктів господарювання щодо дотримання правил карантину в 11 регіонах, які віднесені до «червоної» зони. Було зупинено роботу 90 закладів.