В Одесі Президент та перша леді зустрілися з ветеранами Superhumans

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з ветеранами та випускниками Superhumans, їхніми рідними й близькими на щорічному фестивалі Reunion, який відбувся в Одесі.

«Мене запитують часто – і іноземні журналісти, і наші партнери, – як Україні це вдається. Як попри всі удари та весь страшний біль українці можуть ось так не опустити рук, бути такими стійкими? Одна з відповідей – саме ви і ваш приклад. Те, через що ви пройшли, ваше ставлення до життя, ваші історії, які дійсно надихають і демонструють, що може людина, коли не здається перед обставинами і яка має поруч тих, хто завжди підтримає», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що важливо підтримувати всіх, хто долає наслідки поранень, з боку держави, партнерів, громади, бізнесу та побратимів. Президент подякував за допомогу всім, хто опікується реабілітацією поранених військових та цивільних, зокрема Superhumans, які вже мають центри у Львові, Дніпрі та Одесі.

«Все це разом – велика історія боротьби за життя. Битви, у якій небажання здатися перемагає. І у нашій суперкраїні є наші суперлюди. Ті, хто не здається, хто долає, хто повертається до життя і перепливає Атлантику та Босфор, підкорює гірські вершини, створює ветеранські бізнеси, виграє “Танці з зірками”, пробігає марафони, створює родини і стає батьками – і вчить наступне покоління того, що українці сильні», – наголосив Володимир Зеленський.

Фестиваль Reunion є найбільшим сімейно-ветеранським фестивалем спільноти Superhumans. Цього року він зібрав близько тисячі випускників Superhumans, їхніх рідних, друзів, партнерів і команду центру. На території фестивалю працювали дитячі та сімейні зони, тематичні простори, спортивні й творчі активності, зона каністерапії, майстер-класи, інтерактиви та місця для відпочинку й спілкування. Також були представлені ветеранські бізнеси.

Окремою локацією став простір Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», яку ініціювала Олена Зеленська, що також входить до складу наглядової ради Superhumans. Учасники фестивалю мали можливість дізнатися більше про ментальне здоров’я, доступні сервіси підтримки та практики, які допомагають дбати про себе.